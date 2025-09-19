Семин высказался о длительной дисквалификации Станковича

Юрий Семин оценил наказание для главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

Серба дисквалифицировали на месяц – он пропустит пять матчей РПЛ и FONBET Кубка России.

Станковича удалили в ходе дерби с «Динамо» (2:2) в прошлую субботу.

Он оскорблял судей, используя слова «сука» и «путана».

«Когда тренер приходит, в его контракте должны быть закреплены штрафы за те или иные нарушения. Если бы это было прописано, думаю, Станкович бы сдержался вне зависимости от ситуации, в которой находился.

Сейчас его дисквалифицировали на месяц. И какая польза нашему футболу и «Спартаку»? Нужны меры, которые будут сдерживать тренера в любой ситуации.

Самое лучшее, чтобы клуб сам штрафовал своего тренера, а не КДК. А эти деньги пошли бы в клуб, а никуда не уходили бы.

Клуб, в свою очередь, мог бы их направить своей детско-юношеской школе или куда-то еще», – сказал Семин.