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Семин высказался о длительной дисквалификации Станковича

19 сентября 2025, 17:40
14

Юрий Семин оценил наказание для главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

  • Серба дисквалифицировали на месяц – он пропустит пять матчей РПЛ и FONBET Кубка России.
  • Станковича удалили в ходе дерби с «Динамо» (2:2) в прошлую субботу.
  • Он оскорблял судей, используя слова «сука» и «путана».

«Когда тренер приходит, в его контракте должны быть закреплены штрафы за те или иные нарушения. Если бы это было прописано, думаю, Станкович бы сдержался вне зависимости от ситуации, в которой находился.

Сейчас его дисквалифицировали на месяц. И какая польза нашему футболу и «Спартаку»? Нужны меры, которые будут сдерживать тренера в любой ситуации.

Самое лучшее, чтобы клуб сам штрафовал своего тренера, а не КДК. А эти деньги пошли бы в клуб, а никуда не уходили бы.

Клуб, в свою очередь, мог бы их направить своей детско-юношеской школе или куда-то еще», – сказал Семин.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Семин Юрий Станкович Деян
Комментарии (14)
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1758294485
Польза большая-везде это будут знать и следующие гастеры поостерегутся.А финансы Алекперова меня не волнуют.
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...короче
1758295016
...согласен, возражений нет...
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zigbert
1758295384
Здравые мысли от Семина.
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WILDLING_HRUNDEL
1758295849
Ага, в Спартаке и так тёмные дела сплошь да рядом, а тут еще моментик советует Палыч )
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Красногорск_Фан
1758296611
Может без него результаты вверх пойдут.
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