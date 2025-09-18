Стало известно, где продолжит карьеру Месси

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси готовится подписать с клубом новое многолетнее соглашение. Переговоры находятся в завершающей стадии, сторонам осталось согласовать лишь некоторые детали. Ожидается, что сделка будет оформлена в ближайшее время.

После того, как Месси и «Интер Майами» достигнут соглашения, контракт будет направлен в МЛС для окончательного утверждения.

Сообщалось, что форвард общался с клубами других лиг, но в итоге капитан сборной Аргентины и «Интер Майами» решили, что по-прежнему заинтересованы в продолжении сотрудничества как на поле, так и за его пределами.