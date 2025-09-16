КДК пригласил Станковича на заседание

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович получил приглашение на заседание КДК РФС.
Там рассмотрят удаление Станковича в матче 8-го тура РПЛ против «Динамо» (2:2).
- Сербский специалист получил красную карточку в концовке 1-го тайма.
- Его удалили за использование нецензурных выражений в адрес главного арбитра Егора Егорова.
- Станковичу грозит дисквалификация на несколько матчей.
«Болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи. Также по матчу «Динамо» – «Спартак» рассмотрим удаление Станковича за использование нецензурных выражений в адрес арбитра.
Рассмотрим удаление тренера «Спартака» Бривио за выход на поле в конфронтационной манере. Станкович и Бривио приглашены на заседание», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.
Источник: «Чемпионат»