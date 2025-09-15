Умтити после отказа российским клубам объявил о завершении карьеры в 31 год

Бывший центральный защитник «Барселоны» и сборной Франции Самуэль Умтити закончил профессиональную карьеру в 31-летнем возрасте.

Ранее он категорически отказался от трансфера в РПЛ – с ним связывались несколько клубов лиги.

«После насыщенной карьеры, полной взлетов и падений, пришло время сказать «прощай»… Я отдавал все с полной отдачей и ни о чем не жалею.

Хочу поблагодарить все клубы, президентов, тренеров и игроков, с которыми имел честь работать», – написал Умтити в соцсетях.