  Умтити после отказа российским клубам объявил о завершении карьеры в 31 год

Умтити после отказа российским клубам объявил о завершении карьеры в 31 год

Сегодня, 19:19
1

Бывший центральный защитник «Барселоны» и сборной Франции Самуэль Умтити закончил профессиональную карьеру в 31-летнем возрасте.

Ранее он категорически отказался от трансфера в РПЛ – с ним связывались несколько клубов лиги.

«После насыщенной карьеры, полной взлетов и падений, пришло время сказать «прощай»… Я отдавал все с полной отдачей и ни о чем не жалею.

Хочу поблагодарить все клубы, президентов, тренеров и игроков, с которыми имел честь работать», – написал Умтити в соцсетях.

  • Центрбек летом остался без команды после истечения контракта с «Лиллем».
  • Из-за проблем со здоровьем он не играл с января 2024 года.
  • Умтити стал чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции.
  • На клубном уровне наиболее известен по выступлениям за «Барселону».

Чемпион мира-2018 категорически отказался от трансфера в клуб РПЛ 2
Стало известно, когда «Барселона» выплатит долги Месси и другим игрокам за 2020 год
Экс-футболист «Барселоны» может завершить карьеру в 31 год
Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Испания. Примера Лилль Барселона Франция Умтити Самуэль
fakeid
1757954433
стоило напугать спартаком - сразу завершил карьеру в расцвете сил, лишь бы не быть дезеувом!
