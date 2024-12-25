Экс-футболист «Барселоны» может завершить карьеру в 31 год

Центральный защитник «Лилля» Самуэль Умтити близок к уходу из футбола.

Футболист, которому в ноябре исполнился 31 год, задумался о завершении карьеры из-за травм.

Он не играет с января, перенеся за указанный период две операции на колене – в феврале и августе.

«Лилль» готов досрочно расторгнуть контракт с Умтити. Соглашение истекает летом 2025 года.