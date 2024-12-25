Экс-футболист «Барселоны» может завершить карьеру в 31 год

Центральный защитник «Лилля» Самуэль Умтити близок к уходу из футбола.
Футболист, которому в ноябре исполнился 31 год, задумался о завершении карьеры из-за травм.
Он не играет с января, перенеся за указанный период две операции на колене – в феврале и августе.
«Лилль» готов досрочно расторгнуть контракт с Умтити. Соглашение истекает летом 2025 года.
- Француз наиболее известен по выступлениям за «Барселону».
- Хронические проблемы с коленом появились у него в 2018 году.
- Умтити отложил операцию, чтобы сыграть на ЧМ в России. После этого он больше лечится, чем играет.