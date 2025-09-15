Чемпион мира-2018 категорически отказался от трансфера в клуб РПЛ

У бывшего защитника «Барселоны» Самуэля Умтити был вариант с продолжением карьеры в России.

31-летнему футболисту через посредников предложили сотрудничество сразу несколько клубов РПЛ.

Умтити категорически отказался от трансфера – он даже не стал рассматривать детали возможного предложения.