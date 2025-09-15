Чемпион мира-2018 категорически отказался от трансфера в клуб РПЛ

У бывшего защитника «Барселоны» Самуэля Умтити был вариант с продолжением карьеры в России.
31-летнему футболисту через посредников предложили сотрудничество сразу несколько клубов РПЛ.
Умтити категорически отказался от трансфера – он даже не стал рассматривать детали возможного предложения.
- Центрбек летом остался без команды после истечения контракта с «Лиллем».
- Из-за проблем со здоровьем он не играет с января 2024 года.
- Умтити стал чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции.
- На клубном уровне наиболее известен по выступлениям за «Барселону».
Источник: Sport24