Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ветеран ЦСКА раскритиковал Акинфеева за ошибку с «Ростовом»

Ветеран ЦСКА раскритиковал Акинфеева за ошибку с «Ростовом»

15 сентября 2025, 11:55
7

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин отреагировал на ошибку Игоря Акинфеева.

Вратарь московской команды результативно ошибся в матче с «Ростовом». Армейцы уступили со счетом 0:1 в 8-м туре РПЛ, впервые проиграв в сезоне.

«Игрок с таким опытом, как Акинфеев, не имеет права так ошибаться. Естественно, это его ошибка, но потом он исправился во втором тайме – оставил ногу и среагировал на удар Голенкова в конце.

А что касается удаления Гайича, ну отмахнулся, попал в грудь – желтая карточка. Там что, кровь пошла?» – сказал Масалитин.

Еще по теме:
Слуцкий ответил, кто лучше – Акинфеев или Сафонов 4
Шара Буллет удивил выбором лучшего российского футболиста в истории 1
Определен лидер ЦСКА в отсутствие Акинфеева
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ростов Акинфеев Игорь Масалитин Валерий
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
zigbert
1757927042
Винить Акинфеева в одном эпизоде было бы странно. Он выручал ЦСКА в этом матче как минимум три раза.
Ответить
Боцман59rus
1757927426
_ Гайич сам признал ошибку , а этому хоть сы в глаза все божья роса
Ответить
bset
1757927580
Да обычная ошибка. Их не так много. Ну опыт и опыт. А есть еще возраст - тут хочешь не хочешь начнешь чаще ошибаться. Тут наверное тренерскому штабу на разбор, как в будущем не допускать таких ошибок. Видимо от них идет запрос на короткий пас даже в своей штрафной. А еще можно ростовчан отметить. Наверняка они это разобрали, специально добавили высокого прессинга и получили результат.
Ответить
Красногвардейчик
1757934643
Игорь раньше в таких ситуаациях, просто выбивал верхом в поле, Челестини просил его играть, так как он сыграл вчера...никого не слушай, Игорь, играй так как и всегда играл
Ответить
boris63
1757939698
При чем тут опыт, если у нас вратари так не играли, выбить в аут самое простое решение без последствий. Европейские новшества до добра не доведут и ещё будут команды с такой же участью.
Ответить
Главные новости
Тренер ЦСКА отреагировал на выходку Рейса в матче с «Рубином»
00:33
Олейников отреагировал на выходку «Рубина», назвавшего его чушпаном
00:18
Примера. «Реал» крупно победил в дерби (4:1), у Мбаппе 2+1
Вчера, 23:59
Игдисамов прокомментировал ничью ЦСКА с «Рубином»
Вчера, 23:49
РПЛ. ЦСКА в меньшинстве удержал ничью с «Рубином» (1:1)
Вчера, 22:47
21
Ахметзянов: «Тренеры «Динамо» вели себя колхозно»
Вчера, 21:59
3
ФотоИгрок ЦСКА получил красную карточку и толкнул судью
Вчера, 21:19
16
Новая информация о Марсьяле в ЦСКА
Вчера, 21:10
3
РПЛ. «Динамо» с трудом победило «Оренбург» на «РЖД Арене» (1:0) и поднялось на 2-е место
Вчера, 20:29
3
Карседо попросит отпустить фанатов «Спартака» пораньше с работы
Вчера, 19:58
8
Все новости
Все новости
«Вы издеваетесь, что ли?»: Мостовой – о пенальти в матче РПЛ
00:24
Матч РПЛ завершился массовой дракой
Вчера, 23:38
1
ВидеоБосс «Динамо» одним прилагательным описал гол Окишора «Оренбургу»
Вчера, 23:26
Семак сформулировал, что не так с Глушенковым
Вчера, 23:15
Галактионов объяснил поражение «Локо» от «Зенита»
Вчера, 22:59
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:47
В «Динамо» прокомментировали переезд на «РЖД Арену»
Вчера, 22:24
Известен примерный срок дисквалификации Рейса из ЦСКА
Вчера, 22:13
2
Рабинер прокомментировал волевую победу «Зенита» над «Локомотивом»
Вчера, 21:43
ФотоИгрок ЦСКА получил красную карточку и толкнул судью
Вчера, 21:19
16
Новая информация о Марсьяле в ЦСКА
Вчера, 21:10
3
Врач ЦСКА рассказал о ситуации 40-летнего Акинфеева
Вчера, 20:52
5
РПЛ. «Динамо» с трудом победило «Оренбург» на «РЖД Арене» (1:0) и поднялось на 2-е место
Вчера, 20:29
3
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:27
Тренер «Зенита» заявил, что в пользу команды не поставили «очевидный пенальти»
Вчера, 20:23
6
Игрок «Зенита» пожаловался на судейство после победы над «Локо»
Вчера, 20:16
Карседо попросит отпустить фанатов «Спартака» пораньше с работы
Вчера, 19:58
8
Заболотный: «Садыгов уверял, что решит вопросы и не кинет»
Вчера, 19:55
1
ФотоКукуян грубо нарушил протокол ВАР
Вчера, 19:48
19
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Рубин»: 12 сентября 2026
Вчера, 19:33
2
ФотоЦСКА увековечил память Перхуна
Вчера, 19:29
Семак прокомментировал волевую победу «Зенита» над «Локомотивом»
Вчера, 19:10
5
Реакция Галактионова на поражение «Локомотива» от «Зенита»
Вчера, 18:59
2
Мостовой прокомментировал свое участие в матче с «Зенитом»
Вчера, 18:46
«Матч ТВ» призвали удалить Черданцева
Вчера, 18:27
40
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 18:16
РПЛ. «Зенит» одержал волевую победу над «Локо» (2:1) и обогнал «Спартак»
Вчера, 18:13
65
Радимов заявил о судейской ошибке против «Зенита»
Вчера, 18:12
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+