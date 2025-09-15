Ветеран ЦСКА раскритиковал Акинфеева за ошибку с «Ростовом»

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин отреагировал на ошибку Игоря Акинфеева.

Вратарь московской команды результативно ошибся в матче с «Ростовом». Армейцы уступили со счетом 0:1 в 8-м туре РПЛ, впервые проиграв в сезоне.

«Игрок с таким опытом, как Акинфеев, не имеет права так ошибаться. Естественно, это его ошибка, но потом он исправился во втором тайме – оставил ногу и среагировал на удар Голенкова в конце.

А что касается удаления Гайича, ну отмахнулся, попал в грудь – желтая карточка. Там что, кровь пошла?» – сказал Масалитин.