Орлов жестко прошелся по Глушенкову: «Ты не прав»

Комментатор Геннадий Орлов оценил игру «Зенита» с «Балтикой». Петербуржцы сыграли вничью в 8-м туре РПЛ.

«До игры я говорил, что «Зениту» будет непросто. Вендел и Жерсон – серьезные потери для середины поля. Отсюда и игровые проблемы.

Что мне не понравилось? Слишком много потерь мяча, особенно у Глушенкова. Он же должен вести игру, а ошибался, причем в безобидных ситуациях. В двух эпизодах принял не те решения. Разогнал атаку, создал численное преимущество, но своевременно не отдал пас. Сначала не снабдил передачей Лусиано, затем Мостового. Сам пробил, но неудачно. Нет, конечно, подкупает его заряженность на гол. Но если ты не забил и при этом не отдал, то ты не прав.

В целом все как-то с трудом дается сине-бело-голубым. Нужно признать: пока игры у «Зенита» нет. Команда все еще ищет себя», – сказал Орлов.