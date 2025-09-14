Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Газзаев отреагировал на удаление Станковича с «Динамо»

14 сентября 2025, 22:30
4

Валерий Газзаев высказался о поведении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

  • Сербский специалист получил красную карточку в концовке первого тайма с «Динамо» (2:2).
  • Тренера удалили за использование нецензурных выражений в адрес главного арбитра Егора Егорова.

«Удаление тренера – удар по игрокам. Станковичу нужно думать о том, как его действия скажутся на команде. Пока это сказывается отрицательно. Можно эмоционально радоваться и поддерживать, но такие моменты, как в игре с «Динамо», не красят тренера», – сказал Газзаев.

Еще по теме:
В «Црвене Звезде» назначили нового тренера вместо Станковича
«Црвена Звезда» выбрала тренера на замену Станковичу
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Газзаев Валерий Станкович Деян
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
WILDLING_HRUNDEL
1757880514
Проверить не принимает ли чего запрещённого
Ответить
WILDLING_HRUNDEL
1757880543
Стыдно за такого тренера
Ответить
Интерес
1757931405
Без него играли лучше, в очередной раз.Пусть в матчах сидит на трибуне и истерит там.
Ответить
Главные новости
Олейников отреагировал на выходку «Рубина», назвавшего его чушпаном
00:18
Примера. «Реал» крупно победил в дерби (4:1), у Мбаппе 2+1
Вчера, 23:59
Игдисамов прокомментировал ничью ЦСКА с «Рубином»
Вчера, 23:49
РПЛ. ЦСКА в меньшинстве удержал ничью с «Рубином» (1:1)
Вчера, 22:47
21
Ахметзянов: «Тренеры «Динамо» вели себя колхозно»
Вчера, 21:59
3
ФотоИгрок ЦСКА получил красную карточку и толкнул судью
Вчера, 21:19
16
Новая информация о Марсьяле в ЦСКА
Вчера, 21:10
3
РПЛ. «Динамо» с трудом победило «Оренбург» на «РЖД Арене» (1:0) и поднялось на 2-е место
Вчера, 20:29
3
Карседо попросит отпустить фанатов «Спартака» пораньше с работы
Вчера, 19:58
8
ФотоКукуян грубо нарушил протокол ВАР
Вчера, 19:48
19
Все новости
Все новости
«Вы издеваетесь, что ли?»: Мостовой – о пенальти в матче РПЛ
00:24
Матч РПЛ завершился массовой дракой
Вчера, 23:38
1
ВидеоБосс «Динамо» одним прилагательным описал гол Окишора «Оренбургу»
Вчера, 23:26
Семак сформулировал, что не так с Глушенковым
Вчера, 23:15
Галактионов объяснил поражение «Локо» от «Зенита»
Вчера, 22:59
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:47
В «Динамо» прокомментировали переезд на «РЖД Арену»
Вчера, 22:24
Известен примерный срок дисквалификации Рейса из ЦСКА
Вчера, 22:13
2
Рабинер прокомментировал волевую победу «Зенита» над «Локомотивом»
Вчера, 21:43
ФотоИгрок ЦСКА получил красную карточку и толкнул судью
Вчера, 21:19
16
Новая информация о Марсьяле в ЦСКА
Вчера, 21:10
3
Врач ЦСКА рассказал о ситуации 40-летнего Акинфеева
Вчера, 20:52
5
РПЛ. «Динамо» с трудом победило «Оренбург» на «РЖД Арене» (1:0) и поднялось на 2-е место
Вчера, 20:29
3
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:27
Тренер «Зенита» заявил, что в пользу команды не поставили «очевидный пенальти»
Вчера, 20:23
6
Игрок «Зенита» пожаловался на судейство после победы над «Локо»
Вчера, 20:16
Карседо попросит отпустить фанатов «Спартака» пораньше с работы
Вчера, 19:58
8
Заболотный: «Садыгов уверял, что решит вопросы и не кинет»
Вчера, 19:55
1
ФотоКукуян грубо нарушил протокол ВАР
Вчера, 19:48
19
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Рубин»: 12 сентября 2026
Вчера, 19:33
2
ФотоЦСКА увековечил память Перхуна
Вчера, 19:29
Семак прокомментировал волевую победу «Зенита» над «Локомотивом»
Вчера, 19:10
5
Реакция Галактионова на поражение «Локомотива» от «Зенита»
Вчера, 18:59
2
Мостовой прокомментировал свое участие в матче с «Зенитом»
Вчера, 18:46
«Матч ТВ» призвали удалить Черданцева
Вчера, 18:27
40
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 18:16
РПЛ. «Зенит» одержал волевую победу над «Локо» (2:1) и обогнал «Спартак»
Вчера, 18:13
65
Радимов заявил о судейской ошибке против «Зенита»
Вчера, 18:12
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+