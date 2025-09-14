Газзаев отреагировал на удаление Станковича с «Динамо»

Валерий Газзаев высказался о поведении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

Сербский специалист получил красную карточку в концовке первого тайма с «Динамо» (2:2).

Тренера удалили за использование нецензурных выражений в адрес главного арбитра Егора Егорова.

«Удаление тренера – удар по игрокам. Станковичу нужно думать о том, как его действия скажутся на команде. Пока это сказывается отрицательно. Можно эмоционально радоваться и поддерживать, но такие моменты, как в игре с «Динамо», не красят тренера», – сказал Газзаев.