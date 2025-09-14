В «Ростове» прокомментировали победу над ЦСКА: «Настоящие мужики»

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба дал комментарий после матча с ЦСКА.
Ростовчане победили в 8-м туре РПЛ со счетом 1:0, нанеся армейцам первое поражение в сезоне.
– Насколько «Ростову» сложно было справиться с давлением ЦСКА?
– Очень сложно. Хорошая команда не только в плане игроков, но и в плане идеи и тактики. Хорошо, что мы победили сегодня, это очень важный результат.
– В чем «Ростов» был хорош?
– Прессинговали хорошо. Особенно мне понравилась игра команды в обороне. Настоящие мужики сегодня были на поле.
- «Ростов» набрал 8 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице РПЛ.
- Следующий матч – 21 сентября против «Балтики».
Источник: «Матч ТВ»