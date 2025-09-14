В «Ростове» прокомментировали победу над ЦСКА: «Настоящие мужики»

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба дал комментарий после матча с ЦСКА.

Ростовчане победили в 8-м туре РПЛ со счетом 1:0, нанеся армейцам первое поражение в сезоне.

– Насколько «Ростову» сложно было справиться с давлением ЦСКА?

– Очень сложно. Хорошая команда не только в плане игроков, но и в плане идеи и тактики. Хорошо, что мы победили сегодня, это очень важный результат.

– В чем «Ростов» был хорош?

– Прессинговали хорошо. Особенно мне понравилась игра команды в обороне. Настоящие мужики сегодня были на поле.