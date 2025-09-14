Тедеев – после поражения «Акрона» от «Краснодара»: «Становимся лучше и сильнее, горжусь вами»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев обратился к команде после матча 8-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:2).

Единственный гол тольяттинцев забил Артем Дзюба.

«Акрон» – в зоне переходных матчей.

В следующем туре команда примет «Рубин» (20 сентября).

«Были моменты. И не очень хорошие, конечно. Были ситуации, когда мы должны были забивать. Первая – Бакаев пробил, хорошо входил. Второй эпизод… Понятно, что бывает неудачное касание в штрафной, а любое неудачное касание в штрафной, даже наше, – все равно мы должны мяч оставлять.

Однозначно видно, что команда становится лучше и сильнее – 100%. Молодцы, вами горжусь. Понятно, что после поражений каких-то больших слов говорить категорически нельзя. И мы к этому привыкать не должны. Вы просто сделали выводы, мы уважаем друг друга, понимаем, почему проиграли, и двигаемся дальше!» – сказал Тедеев.