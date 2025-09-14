«Локомотив» отказался от 14 миллионов за Пиняева

«Наполи» делал предложение «Локомотиву» по форварду Сергею Пиняеву. Итальянцы получили отказ.

«Пиняевым около года назад интересовался «Наполи». Интерес был предметный, связь осуществлялась с президентом Аурелио Ле Лаурентисом.

Но «Локомотив» отказался от предложения «Наполи» заплатить 14 миллионов евро напрямую в клуб», – написал агент, юрист Антон Смирнов.