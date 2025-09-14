«Локомотив» отказался от 14 миллионов за Пиняева

«Наполи» делал предложение «Локомотиву» по форварду Сергею Пиняеву. Итальянцы получили отказ.
«Пиняевым около года назад интересовался «Наполи». Интерес был предметный, связь осуществлялась с президентом Аурелио Ле Лаурентисом.
Но «Локомотив» отказался от предложения «Наполи» заплатить 14 миллионов евро напрямую в клуб», – написал агент, юрист Антон Смирнов.
- 20-летний игрок стоит 8 миллионов евро по Transfermarkt.
- Контракт до 2028 года.
- В сезоне РПЛ у Пиняева 1 матч, 1 гол.
Источник: телеграм-канал Антона Смирнова