«Локомотив» отказался от 14 миллионов за Пиняева

Сегодня, 14:03
3

«Наполи» делал предложение «Локомотиву» по форварду Сергею Пиняеву. Итальянцы получили отказ.

«Пиняевым около года назад интересовался «Наполи». Интерес был предметный, связь осуществлялась с президентом Аурелио Ле Лаурентисом.

Но «Локомотив» отказался от предложения «Наполи» заплатить 14 миллионов евро напрямую в клуб», – написал агент, юрист Антон Смирнов.

  • 20-летний игрок стоит 8 миллионов евро по Transfermarkt.
  • Контракт до 2028 года.
  • В сезоне РПЛ у Пиняева 1 матч, 1 гол.

Источник: телеграм-канал Антона Смирнова
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Локомотив Наполи Пиняев Сергей
Dr Metal
1757848145
ну и дураки
Garrincha58
1757849514
а был ли мальчик(предложение)???
Пригожин Женя
1757850146
могла бы повториться история с хвичей, сверкнул бы там, и уехал бы потом в топ клуб
