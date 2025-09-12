Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Сборная России не сыграет с Аргентиной: «Мы просто не готовы столько платить»

Сборная России не сыграет с Аргентиной: «Мы просто не готовы столько платить»

Вчера, 23:23
4

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, почему не состоится товарищеский матч между сборными России и Аргентины.

– Была информация, что соперниками сборной России в этом году могли стать Уругвай и Аргентина. Почему не смогли договориться?

– Речь шла не о конкретных датах, а в принципе о переговорах с этими сборными.

Сразу скажу, что играть с Аргентиной очень дорого. 10 миллионов долларов? Это вы еще очень аккуратную цифру сказали. Мы просто не готовы столько платить.

Конечно, есть адекватные суммы, которые можно понять с учетом спонсоров, потому что правда очень хочется с ними сыграть.

К тому же есть графики команд, и с кем-то мы быстрее договариваемся. Мы не можем кого-то конкретного ждать, а потом раз – и сбора национальной сборной не получилось, хотя другие команды были готовы приехать.

Не будем играть с Боливией, потому что обязательно нужен Уругвай. Боливийцы вообще-то на чемпионат мира вышли.

– А со сборной Бразилии есть какие-то разговоры?

– Да, мы общаемся.

  • В сентябре россияне сыграли с Иорданией (0:0) и Катаром (4:1).
  • До конца 2025 года запланированы еще 4 матча – Иран (10 октября), Боливия (14 октября), Перу (12 ноября) и Чили (15 ноября).

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи. Сборные Россия Аргентина Бразилия Митрофанов Максим
Сразу скажу, что играть с Аргентиной очень дорого. 10 миллионов долларов? ----- До чего дошла сборная России.Платить такие деньги только за товарищеский матч.
а на**я нам вообще играть с действующими чемпионами мира? вот чтобы что? ясен пень, они заломят космический ценник, при этом привезут второй состав. и всё будет упираться в гнома. я был на матче 2017, когда помпезно открывали лужники после реконструкции, тогда гном не мог не выйти на поле, пришлось играть. а вот недавно писали, что интер майами прилетел в гонконг играть против их сборной, все билеты мигом раскупили - а гном так и не вышел. визги, иски, суициды, разводы, запои. местным даже пришлось возвращать деньги за билеты. 50% вроде.
А мы разве сейчас не дружим с Бразилией? Почему не использовать политическое связи?
