Сборная России не сыграет с Аргентиной: «Мы просто не готовы столько платить»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, почему не состоится товарищеский матч между сборными России и Аргентины.
– Была информация, что соперниками сборной России в этом году могли стать Уругвай и Аргентина. Почему не смогли договориться?
– Речь шла не о конкретных датах, а в принципе о переговорах с этими сборными.
Сразу скажу, что играть с Аргентиной очень дорого. 10 миллионов долларов? Это вы еще очень аккуратную цифру сказали. Мы просто не готовы столько платить.
Конечно, есть адекватные суммы, которые можно понять с учетом спонсоров, потому что правда очень хочется с ними сыграть.
К тому же есть графики команд, и с кем-то мы быстрее договариваемся. Мы не можем кого-то конкретного ждать, а потом раз – и сбора национальной сборной не получилось, хотя другие команды были готовы приехать.
Не будем играть с Боливией, потому что обязательно нужен Уругвай. Боливийцы вообще-то на чемпионат мира вышли.
– А со сборной Бразилии есть какие-то разговоры?
– Да, мы общаемся.
- В сентябре россияне сыграли с Иорданией (0:0) и Катаром (4:1).
- До конца 2025 года запланированы еще 4 матча – Иран (10 октября), Боливия (14 октября), Перу (12 ноября) и Чили (15 ноября).