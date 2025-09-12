Сборная России не сыграет с Аргентиной: «Мы просто не готовы столько платить»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, почему не состоится товарищеский матч между сборными России и Аргентины.

– Была информация, что соперниками сборной России в этом году могли стать Уругвай и Аргентина. Почему не смогли договориться?

– Речь шла не о конкретных датах, а в принципе о переговорах с этими сборными.

Сразу скажу, что играть с Аргентиной очень дорого. 10 миллионов долларов? Это вы еще очень аккуратную цифру сказали. Мы просто не готовы столько платить.

Конечно, есть адекватные суммы, которые можно понять с учетом спонсоров, потому что правда очень хочется с ними сыграть.

К тому же есть графики команд, и с кем-то мы быстрее договариваемся. Мы не можем кого-то конкретного ждать, а потом раз – и сбора национальной сборной не получилось, хотя другие команды были готовы приехать.

Не будем играть с Боливией, потому что обязательно нужен Уругвай. Боливийцы вообще-то на чемпионат мира вышли.

– А со сборной Бразилии есть какие-то разговоры?

– Да, мы общаемся.