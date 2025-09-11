Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • 41-летний Погребняк думает о возобновлении карьеры в «Зените»: «Почему нет?»

41-летний Погребняк думает о возобновлении карьеры в «Зените»: «Почему нет?»

Вчера, 19:19
7

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк не исключил, что вернется в профессиональный футбол.

– Думаете возобновить карьеру?

– Да. Почему нет?

– Не шутите?

– Нет. Заявки открыты. Я свободный агент. Могу.

– На что рассчитываете – на первую лигу, на высшую?

– Я перфекционист. Только на высшую. Хочу бороться только за самые высокие места.

– А с чем это связано? С деньгами?

– Деньги – в том числе. Зырянов возглавил клуб «Зенит», хочу обратиться к Константину – чтобы рассмотрел мою кандидатуру.

– То есть считаете, что сильнее Кассьерры и Соболева?

– Конкуренцию никто не отменял.

Еще по теме:
Экс-форвард сборной России назвал бредом информацию о матче с США
Погребняк назвал самый популярный клуб России: «Спартак» этим похвастаться не может» 64
Погребняк назвал главную цель «Зенита» в трансферное окно 4
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Погребняк Павел
Рекомендуем
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...короче
1757608133
..."Ты упал с Луны?"(с)... "Нет, я упал в погреб!"...
Ответить
FWSPM
1757608211
уверен будет не хуже большинства тех кто сейчас играет с нападающими совсем печально стало
Ответить
Цугундeр
1757608407
) Весельчак По...)) Иди ты со своими шуточками. Давйте возьмём ещё и Жо. Где он там ныкается два года уже, после Коринтианса? Отличная связка для нынешнего Зенита.( Жо и По.
Ответить
DMитрий
1757612542
Погреб Паша, ты чего с Паша Волей сошёлся?
Ответить
СильныйМозг
1757615646
Павлик, умеет поднять настроение. Прочитал слово "Перфекцианст" и решил дать интервью. :))))
Ответить
Good_win_ФКСМ
1757622211
неужто в бом.жестане снова проблемы с деревом у папы Карло (дона Алексея...).....
Ответить
Главные новости
Реакция Смолова на повторение результата Аршавина по голам за карьеру
00:48
Экс-спартаковец Маслов подписал контракт с новым клубом
00:12
В РПЛ закрылось летнее трансферное окно
00:04
«Динамо» не разрешило Смолову тренироваться с командой: известна причина
Вчера, 23:59
Ари готов вернуться в «Спартак» вместе с Кононовым
Вчера, 23:47
Аршавин одним словом охарактеризовал Медведева, сыгравшего в Кубке России в 70 лет
Вчера, 23:35
Смолов ответил на вопрос о возбуждении уголовного дела
Вчера, 23:23
«Спартак» бесплатно отдал правого защитника
Вчера, 23:00
6
ФотоЦСКА купил бразильского вингера
Вчера, 22:47
2
Попович объяснил, почему променял «Наполи» на ЦСКА
Вчера, 22:40
Все новости
Все новости
Бразильский новичок ЦСКА обратился к болельщикам
00:24
Смолов ответил на вопрос о возбуждении уголовного дела
Вчера, 23:23
«Спартак» бесплатно отдал правого защитника
Вчера, 23:00
6
ФотоЦСКА купил бразильского вингера
Вчера, 22:47
2
Попович объяснил, почему променял «Наполи» на ЦСКА
Вчера, 22:40
ФотоМахачкалинское «Динамо» взяло второго новичка в последний день ТО
Вчера, 22:31
В «Краснодаре» приняли решение по Кокшарову
Вчера, 22:10
ФотоЦСКА забрал из «Наполи» сербского таланта
Вчера, 21:58
1
ВидеоЦСКА объявил о переходе бывшего спартаковца
Вчера, 21:00
1
Ломаев подписал контракт с клубом РПЛ
Вчера, 20:51
2
«Динамо» продлило контракт с самым дорогим легионером команды
Вчера, 20:43
1
Фото«Ахмат» приобрел полузащитника из Африки
Вчера, 20:27
2
«Рубин» усилился французским нападающим за 2,5 миллиона
Вчера, 20:20
Фото«Сочи» купил футболиста сборной России
Вчера, 19:50
1
Защитник «Марселя» может зимой перейти в «Спартак»: «Сейчас слишком поздно»
Вчера, 19:30
5
41-летний Погребняк думает о возобновлении карьеры в «Зените»: «Почему нет?»
Вчера, 19:19
7
«Акрон» купил игрока сборной Боливии
Вчера, 19:00
2
«Пари НН» арендовал одноклубника Кокорина
Вчера, 18:44
«Крылья Советов» отпустят Олейникова в «Локомотив» только при одном условии
Вчера, 18:33
3
Дегтярев знает Семака: «Очевидно, что министр пошутил»
Вчера, 18:18
18
У экс-вратаря «Крыльев» Ломаева появился вариант в РПЛ
Вчера, 17:51
2
«Урал» арендовал экс-динамовца
Вчера, 17:31
1
ФотоМахачкалинское «Динамо» купило нападающего сборной Анголы
Вчера, 17:17
1
Раскрыта итоговая сумма трансфера Кармо из «Сан-Паулу» в ЦСКА
Вчера, 16:50
9
Рабинер – о Дегтяреве: «Что-то министра совсем понесло»
Вчера, 16:29
8
В Краснодаре открыли аэропорт, который не работал с февраля 2022 года
Вчера, 16:16
5
Агент Баринова прояснил будущее капитана «Локомотива» на фоне интереса ЦСКА
Вчера, 15:50
1
Стал известен срок дисквалификации Кордобы за удаление в матче с ЦСКА
Вчера, 15:40
40
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 