41-летний Погребняк думает о возобновлении карьеры в «Зените»: «Почему нет?»

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк не исключил, что вернется в профессиональный футбол.
– Думаете возобновить карьеру?
– Да. Почему нет?
– Не шутите?
– Нет. Заявки открыты. Я свободный агент. Могу.
– На что рассчитываете – на первую лигу, на высшую?
– Я перфекционист. Только на высшую. Хочу бороться только за самые высокие места.
– А с чем это связано? С деньгами?
– Деньги – в том числе. Зырянов возглавил клуб «Зенит», хочу обратиться к Константину – чтобы рассмотрел мою кандидатуру.
– То есть считаете, что сильнее Кассьерры и Соболева?
– Конкуренцию никто не отменял.
