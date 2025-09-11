Введите ваш ник на сайте
Рабинер – о Дегтяреве: «Что-то министра совсем понесло»

Сегодня, 16:29
3

Журналист Игорь Рабинер оценил резонансное высказывание Михаила Дегтярева.

Ранее министр спорта России ответил тренерам, которые недовольны грядущим ужесточением лимита на легионеров в РПЛ: «Семак – кто это? Карпина знаю – я его в свое время согласовал, могу не согласовать в следующий раз».

«Что-то министра совсем понесло. Семака он вообще не знает, тренеров много. Карпина знает (потому что согласовывал – иначе бы тоже не знал), но в следующий раз не согласует, если тот продолжит критиковать лимит...

Надо бы уточнить у товарища Дегтярева следующие вопросы: кто такие Лев Яшин, Валерий Харламов? Третьяка-то с Фетисовым по органам власти по идее должен знать.

Ну, о Яшине-то с Харламовым в любом случае трудно не слышать, а вот по Сергею Макарову или Игорю Нетто, Аркадию Чернышеву или Константину Бескову, подозреваю, возможны варианты», – написал Рабинер в своем телеграм-канале.

Министр спорта России пригрозил Карпину 27
Министр спорта России дерзко ответил Геничу 21
Дегтярев сказал, куда пойдут деньги при удвоении цены за покупку легионеров в РПЛ 15
Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера
Россия. Премьер-лига Дегтярев Михаил
Чилим.
1757598101
Так его, этого недоминистра
Просто-333
1757598438
При таком министре спорта у нас точно не будет...
Просто-333
1757599209
Судя по биографии гр-н дегтярев к спорту никогда не имел никакого отношения
