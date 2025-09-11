Губерниев высказался о возможном назначении Талалаева в «Спартак»

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил тренерские перспективы Андрея Талалаева из «Балтики».

«Талалаев сейчас вырастает в одного из главных не просто ньюсмейкеров, а в тренерский талант РПЛ. Он очень умный, понимающий современный футбол специалист.

Не удивлюсь, если Талалаев не доработает в «Балтике» до конца сезона, и его пригласят в «Спартак» или «Динамо». По потенциалу Талалаев может успешно тренировать любую команду РПЛ. И «Зенит», и «Спартак», и «Динамо», и ЦСКА. Талалаев – мощь и интеллект», – сказал Губерниев.