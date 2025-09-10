Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Адвокат сравнила ситуацию Кокорина и Мамаева с делом Смолова

Адвокат сравнила ситуацию Кокорина и Мамаева с делом Смолова

Вчера, 13:17

Адвокат Наталья Шатихина сравнила уголовное дело экс-нападающего сборной России Фeдора Смолова с делами Александра Кокорина и Павла Мамаева. В 2018 году она представляла интересы пострадавшего от игроков Дениса Пака.

«Ощущение дежавю, кажется, возникло у всех по этому поводу. Другое дело, что Смолову, судя по всему, инкриминируется другой состав преступления. В нашем случае не было драки, даже конфликта как такового – они просто докопались до Пака. Поэтому дело было возбуждено по статье «Хулиганство», причeм сделано это было сразу.

Здесь же мы пока не видим ни одного слова про квалификацию. Судя по тому, что была пауза, дело возбудили по вреду здоровью. Возможно, собирали данные, ждали медицинские справки.

Для меня не совсем понятно, что мешало возбудить дело сразу. Обычно это делается безотлагательно, а дальше уже дело может переквалифицироваться в зависимости от степени тяжести.

Если правду пишут про перелом нижней челюсти, то, как правило, это квалифицируется как вред здоровью средней тяжести. В этом случае теоретически возможно примирение сторон, поскольку это преступление средней тяжести. По таким тяжким составам, как хулиганство, это невозможно.

Здесь я ничего не знаю про перспективы, но, конечно, ощущение дежавю некоторое есть. Сама география тут вторична, хотя похоже, что близость к консерватории плохо действует на футболистов», – сказала Шатихина.

  • 28 мая Смолов подрался в кафе «Кофемания» в Москве. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.
  • В октябре 2018 года футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин избили чиновника Минпромторга Пака в «Кофемании», а за несколько часов до этого нанесли на стоянке телесные повреждения персональному водителю сотрудницы «Первого канала».
  • Вскоре футболистов арестовали и приговорили к лишению свободы. Оба были условно-досрочно освобождены в сентябре 2019-го.

Еще по теме:
Андронов дал прогноз, отправится ли Смолов на зону 1
Губерниев отреагировал на уголовку Смолова: «Бестолковый ты, Федя!» 1
В клубе Смолова отреагировали на уголовное дело против игрока
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Арис БроукБойз Мамаев Павел Смолов Федор Кокорин Александр
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Уголовка Смолова, «Спартак» готовит обмен с «Ювентусом», ЦСКА хочет купить Баринова, новые клубы Севикяна и Эриксена и другие новости
00:23
Бубнов ответил, кто сильнее как тренер – Газзаев или Карпин
00:05
Андронов дал прогноз, отправится ли Смолов на зону
Вчера, 23:40
1
ФотоБекхэм выложил фото со знаменитой россиянкой
Вчера, 23:07
1
Чемпион мира Манданда завершил карьеру
Вчера, 22:30
1
Тарханов определил фаворита матча «Динамо» – «Спартак»
Вчера, 22:14
6
Фото33-летний Эриксен подписал контракт с новым клубом
Вчера, 22:03
Андрей Мостовой – о Глушенкове: «Невероятно своеобразный парень»
Вчера, 21:27
1
Медведев назвал лучшего игрока РПЛ – это не зенитовец
Вчера, 21:09
2
Конфликт Кокшарова и «Краснодара» набирает обороты: «Рабство отменили давным-давно»
Вчера, 21:00
6
Все новости
Все новости
У Радимова-тренера было жесткое требование к игрокам: «Ходил по номерам и проверял»
00:07
Мостовой сравнил уровень нынешней сборной России и образца ЧМ-2018
Вчера, 23:33
Определен клуб РПЛ с самой сильной атакой
Вчера, 22:48
2
Тарханов определил фаворита матча «Динамо» – «Спартак»
Вчера, 22:14
6
Спартаковец и петербуржец Дмитриев определил футбольную столицу России
Вчера, 21:45
1
Андрей Мостовой – о Глушенкове: «Невероятно своеобразный парень»
Вчера, 21:27
1
Медведев назвал лучшего игрока РПЛ – это не зенитовец
Вчера, 21:09
2
Конфликт Кокшарова и «Краснодара» набирает обороты: «Рабство отменили давным-давно»
Вчера, 21:00
6
Раскрыт судья на матч «Динамо» – «Спартак»
Вчера, 20:43
6
Фото«Рубин» подписал экс-защитника «Ливерпуля»
Вчера, 20:34
1
Детали конфликта Кокшарова и «Краснодара»
Вчера, 20:21
5
Губерниев отреагировал на уголовку Смолова: «Бестолковый ты, Федя!»
Вчера, 20:10
1
«Спартак» готовит обмен игроками с «Ювентусом»
Вчера, 20:00
13
Егоров сравнил Россию и США: «Мы – дивный сад по сравнению с ними, вы не понимаете»
Вчера, 19:48
1
Рабинер оценил дерзкое интервью Глушенкова
Вчера, 18:39
3
Раскрыт топ-клуб РПЛ, который вел переговоры по Милику из «Ювентуса»
Вчера, 18:28
ФотоСевикян вернулся в РПЛ
Вчера, 18:09
2
Круговой пытался записать трек с Люсей Чеботиной: «Получилась полная хрень»
Вчера, 18:05
1
Зенитовец Мостовой: «Раньше думал, что я «армеец» на всю жизнь»
Вчера, 17:52
Нани сыграет матч в Москве
Вчера, 16:58
ФотоДинамовец Рубенс показал жену и новорожденных двойняшек
Вчера, 16:42
3
Радимов назвал игрока, благодаря которому «Локомотив» является конкурентоспособным
Вчера, 15:50
4
Боярский дал прогноз, окажется ли Смолов на зоне
Вчера, 15:49
3
Мостовой: «Через год-два Карпина уберут»
Вчера, 15:41
9
«Сочи» купит защитника у «Крыльев Советов» за 100 миллионов рублей
Вчера, 15:30
1
Фото«Спартак» определил лучшего игрока команды в августе
Вчера, 15:25
5
«Сочи» нацелился на испанского форварда
Вчера, 15:21
2
Переход вингера «Крыльев» в «Локомотив» зависит от «Рубина»
Вчера, 15:15
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 