Адвокат сравнила ситуацию Кокорина и Мамаева с делом Смолова

Адвокат Наталья Шатихина сравнила уголовное дело экс-нападающего сборной России Фeдора Смолова с делами Александра Кокорина и Павла Мамаева. В 2018 году она представляла интересы пострадавшего от игроков Дениса Пака.

«Ощущение дежавю, кажется, возникло у всех по этому поводу. Другое дело, что Смолову, судя по всему, инкриминируется другой состав преступления. В нашем случае не было драки, даже конфликта как такового – они просто докопались до Пака. Поэтому дело было возбуждено по статье «Хулиганство», причeм сделано это было сразу.

Здесь же мы пока не видим ни одного слова про квалификацию. Судя по тому, что была пауза, дело возбудили по вреду здоровью. Возможно, собирали данные, ждали медицинские справки.

Для меня не совсем понятно, что мешало возбудить дело сразу. Обычно это делается безотлагательно, а дальше уже дело может переквалифицироваться в зависимости от степени тяжести.

Если правду пишут про перелом нижней челюсти, то, как правило, это квалифицируется как вред здоровью средней тяжести. В этом случае теоретически возможно примирение сторон, поскольку это преступление средней тяжести. По таким тяжким составам, как хулиганство, это невозможно.

Здесь я ничего не знаю про перспективы, но, конечно, ощущение дежавю некоторое есть. Сама география тут вторична, хотя похоже, что близость к консерватории плохо действует на футболистов», – сказала Шатихина.