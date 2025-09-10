Смолову избрана мера пресечения за драку в кафе

В пресс-службе столичного ГУ МВД сообщили о мере пресечения для экс-нападающего сборной России Федора Смолова по делу о драке в кафе «Кофемания» в Москве.

«В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде обязательства о явке», – сказали в пресс-службе.

В правоохранительных органах уточнили ТАСС, что речь идет о футболисте Смолове.

Против него ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» на основании медицинской экспертизы и заявления потерпевшего дознанием.

5 июля стало известно, что Смолов подрался в «Кофемании».

По данным ГУ МВД России, 28 мая в полицию поступила телефонограмма из медицинского учреждения о поступлении 47-летнего жителя Челябинска с телесными повреждениями.

Установлено, что между посетителями кафе на Большой Никитской улице произошел конфликт, переросший в потасовку, в результате которой одному из мужчин потребовалась медицинская помощь. Сотрудники полиции установили подозреваемого и провели проверку.

В рамках уголовного дела Смолову грозит до трех лет колонии.