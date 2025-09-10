В правоохранительных органах отреагировали на информацию об уголовном деле Смолова

Источник в правоохранительных органах подтвердил информацию о возбуждении уголовного дела на нападающего Федора Смолова.
«В отношении Смолова возбуждено уголовное дело», – сказал источник, не уточнив деталей.
5 июля стало известно, что Смолов подрался в «Кофемании». Инцидент произошeл 28 мая. У пострадавшего в драке диагностировали перелом нижней челюсти и стенки глазницы.
- 35-летний Смолов 24 мая стал чемпионом России в составе «Краснодара», а 27 мая клуб объявил, что не будет продлевать контракт с форвардом.
- Летом нападающий провел 1 матч за медиаклуб «БроукБойз» в FONBET Кубке России и собирался сыграть еще раз 11 сентября против «Леон Сатурна».
Источник: РИА «Новости»