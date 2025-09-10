В правоохранительных органах отреагировали на информацию об уголовном деле Смолова

Источник в правоохранительных органах подтвердил информацию о возбуждении уголовного дела на нападающего Федора Смолова.

«В отношении Смолова возбуждено уголовное дело», – сказал источник, не уточнив деталей.

5 июля стало известно, что Смолов подрался в «Кофемании». Инцидент произошeл 28 мая. У пострадавшего в драке диагностировали перелом нижней челюсти и стенки глазницы.