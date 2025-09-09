Смолов: «В РПЛ много посредственных иностранцев»

Бывший форвард сборной России Федор Смолов высказался о готовящемся ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.
– Министерство спорта ужесточает лимит на легионеров плюс хочет ввести налог на иностранцев. Твое отношение?
– Здесь две стороны медали. С одной стороны, сейчас в чемпионате находится относительно много посредственных иностранцев. Они не делают его сильнее и вряд ли создают конкуренцию молодым россиянам, чтобы они развивались.
Но это в принципе не совсем связано с лимитом, скорее с квалификацией тех людей, которые привозят этих легионеров. В условиях нашего отстранения, отсутствия международных матчей, еврокубков, возможно, ужесточение лимита имеет логику, но, наверное, его надо было делать раньше, когда все только начиналось.
- Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о планах ограничить с 2028 года в РПЛ число иностранцев на поле 5 игроками при 10 в клубной заявке.
- Сейчас в заявке РПЛ могут находиться не более 13 легионеров, 8 из них могут одновременно выходить на поле.
- При этом легионерами не считаются футболисты из стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.
Источник: «Спорт-Экспресс»