Смолов: «В РПЛ много посредственных иностранцев»

Бывший форвард сборной России Федор Смолов высказался о готовящемся ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.

– Министерство спорта ужесточает лимит на легионеров плюс хочет ввести налог на иностранцев. Твое отношение?

– Здесь две стороны медали. С одной стороны, сейчас в чемпионате находится относительно много посредственных иностранцев. Они не делают его сильнее и вряд ли создают конкуренцию молодым россиянам, чтобы они развивались.

Но это в принципе не совсем связано с лимитом, скорее с квалификацией тех людей, которые привозят этих легионеров. В условиях нашего отстранения, отсутствия международных матчей, еврокубков, возможно, ужесточение лимита имеет логику, но, наверное, его надо было делать раньше, когда все только начиналось.