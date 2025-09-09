Глушенков сказал, унижают ли его ранние замены

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков рассказал, как относится к тому, что его могут рано заменить по ходу матча.

– Ранние замены – в перерыве, на 60-й минуте – тебя унижают?

– Да нет. Если замена правильная, если это объясняется чем-то – что унизительного? А если человек не наделал ошибок, но уходит с поля – это любому не понравится.

– Тебя можно воспитывать?

– Нет.

– Пример: тебя рано меняют, потом сажают в запас. С тобой это работает?

– Нет.

– Это может измениться?

– Может, если сам так решу. К каждому нужен свой подход.

– Какой подход нужен к тебе?

– Да я что, буду рассказывать какой? Пока я сам в себе не разберусь.

– Что ты решил насчет себя этим летом? Что в себе поменял, чтобы снова играть и забивать?

– Сам с собой посидел, подумал.

– К каким мыслям пришел, поделишься?

– Не-а.