Глушенков сказал, унижают ли его ранние замены

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков рассказал, как относится к тому, что его могут рано заменить по ходу матча.
– Ранние замены – в перерыве, на 60-й минуте – тебя унижают?
– Да нет. Если замена правильная, если это объясняется чем-то – что унизительного? А если человек не наделал ошибок, но уходит с поля – это любому не понравится.
– Тебя можно воспитывать?
– Нет.
– Пример: тебя рано меняют, потом сажают в запас. С тобой это работает?
– Нет.
– Это может измениться?
– Может, если сам так решу. К каждому нужен свой подход.
– Какой подход нужен к тебе?
– Да я что, буду рассказывать какой? Пока я сам в себе не разберусь.
– Что ты решил насчет себя этим летом? Что в себе поменял, чтобы снова играть и забивать?
– Сам с собой посидел, подумал.
– К каким мыслям пришел, поделишься?
– Не-а.
- 26-летний Глушенков в этом сезоне провел 8 матчей за «Зенит», забил 3 гола, сделал 2 ассиста.
- После того, как нападающего заменили в перерыве гостевого матча петербуржцев с «Рубином» (2:2) во 2-м туре РПЛ, отец форварда сказал, что игрок может задуматься об уходе из клуба.