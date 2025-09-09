Названы два ключевых полузащитника сборной России

Экс-главный тренер «Анжи» и «Тамбова» Александр Григорян считает Матвея Кисляка и Алексея Батракова ключевыми полузащитниками сборной России.

«В матче со сборной Иордании будь опорником Кисляк, например, вместо Черникова, то и там бы мы получили другого содержания игру. Все очень просто.

Именно поэтому мы сейчас понимаем, что в тройке центральных полузащитника два ключевых игроков – это Кисляк и Батраков. А третий очень много вариантов: Обляков, Головин.

В игре с Катаром, если бы опорника играл Баринов или Черников, то мы бы не увидели такого подавляющего преимущества», – сказал Григорян.