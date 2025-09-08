Сафонов рассказал, чего ему не хватает в «ПСЖ»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов скучает в клубе по русской речи.
«Естественно, хочется более свободно выражать свои мысли, на большее количество тем общаться и не думать о том, не подбирать слова, и не думать, что меня поймут не так или что-то еще.
В этом плане – да, безусловно, самого общения на своем родном языке его не хватает», – сказал Сафонов.
- В прошлом сезоне Сафонов пропустил 13 голов в 17 матчах.
- Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.
- Накануне Сафонов сыграл за сборную России против Катара (4:1).
Источник: телеграм-канал «Вести»