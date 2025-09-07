«Трабзонспор» готов платить Онана больше, чем «Манчестер Юнайтед»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана уже подписал документы об аренде в «Трабзонспор». Сейчас ожидается подтверждение от турецкого клуба, а на следующей неделе футболист должен отправиться в расположение новой команды.

По данным журналиста Бена Джейкобса, все детали перехода будут улажены в течение суток. Онана заработает в Турции больше, чем в «МЮ», благодаря подписному бонусу и другим бонусам.

Ранее Онана дал согласие на переход. Это будет бесплатная аренда без опции выкупа.