«Трабзонспор» готов платить Онана больше, чем «Манчестер Юнайтед»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана уже подписал документы об аренде в «Трабзонспор». Сейчас ожидается подтверждение от турецкого клуба, а на следующей неделе футболист должен отправиться в расположение новой команды.
По данным журналиста Бена Джейкобса, все детали перехода будут улажены в течение суток. Онана заработает в Турции больше, чем в «МЮ», благодаря подписному бонусу и другим бонусам.
Ранее Онана дал согласие на переход. Это будет бесплатная аренда без опции выкупа.
- 29-летний камерунец в этом сезоне провел за «Манчестер Юнайтед» 1 матч, пропустил 2 гола.
- Контракт Онана с английским клубом рассчитан до середины 2028 года.
Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X