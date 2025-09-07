Масалитин возмущен отсутствием Умярова в сборной России: «Чем Миранчук и Глебов лучше?»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Масалитин прокомментировал отсутствие Наиля Умярова в сборной России.

«Чем Черников или Антон Миранчук на сегодняшний момент лучше Умярова? Наиль играет в составе «Спартака». Ты парня пригласи. В состав не ставь, но дай шанс: «Значит, мы за тобой смотрим». По каким-то причинам, может, в состав сборной не ставить, но парень должен приехать и сказать: «Да, меня видят, я еще прибавлю, буду расти, хочу в сборную».

Когда такое отношение... А чем Данил Глебов лучше на сегодняшний момент?» – сказал Масалитин.