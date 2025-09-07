Введите ваш ник на сайте
  Масалитин возмущен отсутствием Умярова в сборной России: «Чем Миранчук и Глебов лучше?»

Масалитин возмущен отсутствием Умярова в сборной России: «Чем Миранчук и Глебов лучше?»

Вчера, 13:29
3

Бывший игрок «Спартака» Валерий Масалитин прокомментировал отсутствие Наиля Умярова в сборной России.

«Чем Черников или Антон Миранчук на сегодняшний момент лучше Умярова? Наиль играет в составе «Спартака». Ты парня пригласи. В состав не ставь, но дай шанс: «Значит, мы за тобой смотрим». По каким-то причинам, может, в состав сборной не ставить, но парень должен приехать и сказать: «Да, меня видят, я еще прибавлю, буду расти, хочу в сборную».

Когда такое отношение... А чем Данил Глебов лучше на сегодняшний момент?» – сказал Масалитин.

  • У 25-летнего Умярова 0 матчей за сборную.
  • Наиль – лидер сезона РПЛ по ряду показателей.
  • Сборная России в 18:15 мск начнет матч с Катаром.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Россия Миранчук Антон Глебов Данил Умяров Наиль
Комментарии (3)
Интерес
1757241492
Зато выйдет на поле в следующем туре полным сил,живым и здоровым.Зачем вам всем далась сейчас эта сборная? Одни проблемы для команд.
Ответить
Garrincha58
1757242470
Чем лучше? а сам не догадываешься это же Карпин сначала всех тянул из Ростова теперь из Динамо даже, если Динамо сейчас просто стыд и срам
Ответить
val69
1757244142
Целее будет...
Ответить
