Неожиданный прогноз Корнаухова на матч Катар – Россия

Бывший игрок сборной России Олег Корнаухов поделился ожиданиями от товарищеского матча с Катаром.
«Закончится плюс‑минус так же, как завершилась игра с Иорданией. Будет ничья. Я, прежде всего, хочу посмотреть на молодых футболистов, таких как Кисляк и Батраков.
Мне интересно, как они проявят себя, будучи на поле вместе с нашими опытными талантливейшими игроками – Головиным и Алексеем Миранчуком», – сказал Корнаухов.
- Игра начнется в 18:15 мск.
- В Катаре жара в районе 40 градусов
- Россия трижды играла с Катаром в этом веке – 0 побед.
Источник: «Матч ТВ»