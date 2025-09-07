Неожиданный прогноз Корнаухова на матч Катар – Россия

Бывший игрок сборной России Олег Корнаухов поделился ожиданиями от товарищеского матча с Катаром.

«Закончится плюс‑минус так же, как завершилась игра с Иорданией. Будет ничья. Я, прежде всего, хочу посмотреть на молодых футболистов, таких как Кисляк и Батраков.

Мне интересно, как они проявят себя, будучи на поле вместе с нашими опытными талантливейшими игроками – Головиным и Алексеем Миранчуком», – сказал Корнаухов.