Карпин сказал, помогут ли подзатыльники игрокам сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сказал, применял ли меры физического воздействия к своим подопечным.
– Гаттузо надавал подзатыльников своим игрокам. Давали ли вы когда-нибудь подзатыльники?
– Нет. Без понятия, помогает это или нет. Давал бы, знал.
- 7 сентября Россия проведет товарищеский матч с Катаром в гостях. Начало в 18:15 мскк.
- В субботу футболисты сборной Италии рассказали, что главный тренер национальной команды Дженнаро Гаттузо применил к ним меры физического воздействия в перерыве матча квалификации ЧМ‑2026 с Эстонией (5:0).
Источник: «Чемпионат»