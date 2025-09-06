Карпин сказал, помогут ли подзатыльники игрокам сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сказал, применял ли меры физического воздействия к своим подопечным.

– Гаттузо надавал подзатыльников своим игрокам. Давали ли вы когда-нибудь подзатыльники?

– Нет. Без понятия, помогает это или нет. Давал бы, знал.