Кисляк оценил готовность сборной России к ЧМ-2026

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк порассуждал о текущем уровне сборной России.
– Насколько сборная России готова к чемпионату мира, если бы ее сейчас допустили?
– На самом деле эти обсуждения, думаю, проводить не стоит, потому что сейчас мы чуть-чуть в другой ситуации. Нет того накала и сопротивления, и тяжело определить – готовы или не готовы.
В любом случае, наверное, готовы, но насколько – покажет только время, если мы там окажемся.
- Накануне Россия не смогла дома победить Иорданию – 0:0.
- Следующий соперник – Катар (7 сентября, 18:15 мск).
Источник: Sport24