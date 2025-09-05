Кисляк оценил готовность сборной России к ЧМ-2026

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк порассуждал о текущем уровне сборной России.

– Насколько сборная России готова к чемпионату мира, если бы ее сейчас допустили?

– На самом деле эти обсуждения, думаю, проводить не стоит, потому что сейчас мы чуть-чуть в другой ситуации. Нет того накала и сопротивления, и тяжело определить – готовы или не готовы.

В любом случае, наверное, готовы, но насколько – покажет только время, если мы там окажемся.