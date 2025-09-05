«Хрена себе!»: Радимов – о новом главе «Зенита»

Бывший зенитовец Владислав Радимов прокомментировал смену председателя правления в клубе.

30 августа Константин Зырянов сменил Александра Медведева на посту председателя правления «Зенита».

Радимов и Зырянов вместе играли за клуб.

6 сентября петербургский клуб примет «Сьон» на «Газпром-Арене» в товарищеском матче. Начало игры в 19:00 мск.

«Сказать, что все удивились этому назначению – не сказать ничего. Первая реакция, когда увидел новость в телефоне: «Хрена себе, Костя Зырянов!». Мы с ним встречались дней за пять до его назначения, смотрели вместе молодежный футбол – и он мне ни слова не сказал о том, что может стать председателем. И это абсолютно правильно: о таких вещах, наверное, не стоит заранее никому говорить», – сказал Радимов.