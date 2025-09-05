Введите ваш ник на сайте
«Хрена себе!»: Радимов – о новом главе «Зенита»

Сегодня, 14:01
3

Бывший зенитовец Владислав Радимов прокомментировал смену председателя правления в клубе.

  • 30 августа Константин Зырянов сменил Александра Медведева на посту председателя правления «Зенита».
  • Радимов и Зырянов вместе играли за клуб.
  • 6 сентября петербургский клуб примет «Сьон» на «Газпром-Арене» в товарищеском матче. Начало игры в 19:00 мск.

«Сказать, что все удивились этому назначению – не сказать ничего. Первая реакция, когда увидел новость в телефоне: «Хрена себе, Костя Зырянов!». Мы с ним встречались дней за пять до его назначения, смотрели вместе молодежный футбол – и он мне ни слова не сказал о том, что может стать председателем. И это абсолютно правильно: о таких вещах, наверное, не стоит заранее никому говорить», – сказал Радимов.

Радимов определил самую популярную команду России 1
Радимову не нравится ужесточение лимита: «Не хочу смотреть на игру русских, которые по мячу через раз попадают» 51
Радимов заявил, что его бывший клуб больше никогда не станет чемпионом 2
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Радимов Владислав Зырянов Константин
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Cleaner
1757071012
Радимов, это тебе не на канале Матч ТВ жиром трясти!!!...)))
Ответить
Mirak92
1757071553
Администрация сайта. Скажите мне пожалуйста. Почему вы без цензуры такую брань пишите, а если пользователь так напишет, бан! Это беспредел. Я бы вам в лицо плюнул !
Ответить
...уефан
1757072776
...чего-то думается, не такова реакция Радимова была, какую маркером нам обозначили...
Ответить
