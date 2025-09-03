Смолов – о чемпионстве с «Краснодаром»: «Ну все, я российский футбол прошел»

Федор Смолов рассказал о переживаниях в чемпионский сезон и первых мыслях после завоевания титула.

Форвард стал чемпионом с «Краснодаром», после чего покинул клуб.

В прошлом сезоне он оформил 4+4 в 24 матчах.

«У меня была возможность за год до этого стать чемпионом с «Динамо». Все зависело от нас, но мы уступили. Было разочарование, плюс мне уже 34 года. Думал, что это был самый реальный шанс, но, видимо, не стану чемпионом.

Я очень этого хотел, но не считал бы, что моя карьера не удалась. Я был абсолютно доволен. Но это было бы вишенкой на торте.

Весной я чувствовал разницу между «Краснодаром» и «Динамо» с точки зрения заточенности на результат. Ближе к концу сезона я понимал: «Эта команда не отдаст».

Наверное, «Краснодар» был не с той фееричной игрой, не с тем контролем, не с тем позиционированием себя, но зато с четким убеждением, что мы не пропустим, а свой гол точно забьем. На дистанции это оказалось гораздо важнее.

Когда стал чемпионом, был суперсчастлив. Первая мысль была: «Ну все, я российский футбол прошел, готов и заканчивать», – заявил Смолов.