Колосков оценил слова Чеферина о бессмысленности бана российских команд

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал заявление главы УЕФА Александера Чеферина о России.

Словенский функционер в интервью Politico признал бессмысленным бан российских команд.

«Он не первый раз об этом говорит. Это никакая не новость, не сенсация. Чеферин всегда был на нашей стороне и против политического мотива в отстранении наших сборных и клубов.

Поэтому это приятно, конечно, осознавать, что глава УЕФА поддерживает нас. Но дело ведь не в нeм. Если бы он один решал, нас бы не отстранили.

Там есть исполком, МОК, политики разных недружественных государств. Поэтому будем считать, что это хороший знак для наших сборных команд и клубов», – сказал Колосков.