Колосков оценил слова Чеферина о бессмысленности бана российских команд

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал заявление главы УЕФА Александера Чеферина о России.
Словенский функционер в интервью Politico признал бессмысленным бан российских команд.
«Он не первый раз об этом говорит. Это никакая не новость, не сенсация. Чеферин всегда был на нашей стороне и против политического мотива в отстранении наших сборных и клубов.
Поэтому это приятно, конечно, осознавать, что глава УЕФА поддерживает нас. Но дело ведь не в нeм. Если бы он один решал, нас бы не отстранили.
Там есть исполком, МОК, политики разных недружественных государств. Поэтому будем считать, что это хороший знак для наших сборных команд и клубов», – сказал Колосков.
- Российские команды не участвуют в международных соревнованиях более 3,5 лет – с конца февраля 2022 года.
Источник: «Матч ТВ»