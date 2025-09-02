Медведев составил тройку своих лучших трансферов для «Зенита»

Бывший председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, какие трансферы в период его работы считает самыми успешными.

– Могли бы вы назвать топ-3 трансфера, которые при вашей непосредственной поддержке удалось осуществить?

– За это время у нас было много успешных входящих и исходящих трансферов. Конечно, в первую очередь стоит вспомнить переход Малкома, а потом и его рекордный уход за огромную сумму в «Аль-Хиляль». При том что в первый и второй год его часто критиковали, на третий он раскрылся во всей красе. Не случайно его признавали лучшим игроком.

В этой же линии – Клаудиньо. Ему вообще не понадобилось времени на адаптацию: сразу заиграл блестяще. Его трансфер на выход в «Аль-Садд» тоже получился очень успешным для клуба.

Если говорить о российских футболистах, то я бы отметил приход Максима Глушенкова. Он уже показывает себя в отдельных матчах, но я не просто думаю – я знаю, что Максим себя оправдает в полной мере.