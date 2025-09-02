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Сафонов объяснил, почему отказался уходить из «ПСЖ»

2 сентября 2025, 20:48
1

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался о своем статусе запасного в парижском клубе и перспективах смены команды.

– Рассчитываете играть в основе «ПСЖ»?

– Рассчитывал, рассчитываю. Только выбор тренера, кто будет играть в «ПСЖ». Когда будет шанс, буду делать то, что от меня требуют.

Шевалье и Доннарума – разницы нет. Это конкуренция. Есть победитель и проигравший. Все начинается с чистого листа.

– Как общаетесь с Шевалье?

– Прекрасно контактируем. Хорошая атмосфера на тренировках.

– Как играть в «ПСЖ» тогда?

– Если совсем не буду играть, встанет вопрос, зачем я нужен команде. Посмотрим, как вообще будет складываться жизнь.

Странно ехать в Европу за трудностями, а потом убегать от них. Зачем я приезжал. Все складывается так как и должно.

То за чем я ехал, за трудностями, я их получил. Надо не сдаваться, бороться.

– Всегда была честная конкуренция?

– У нас было три вратаря, два ушло, я остался.

– Кто-то обращался к тебе за советом?

– Думаю, что нет. Все зависит, от того, готов человек променять теплый дом на трудности. Стабильно играешь, заново доказывать – решение каждого футболиста.

Когда говорят, что нужно уезжать, нужно понимать, будешь играть. Много игроков играют сразу с первого матча? Если идти за вызовом, нужно идти, где будет шанс, а не сесть (на скамейку).

Можно приводить в пример меня. Живой пример того, что нужно взвешивать свои решения. Кто-то может быть не готов и захочет уйти обратно. Не всегда все складывается так, как ты планируешь.

  • В прошлом сезоне Сафонов пропустил 13 голов в 17 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей
Комментарии (1)
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Цугундeр
1756836313
"Складно излагает собака.." Учитесь,кисы,как надо позиционировать свою ментальность. И это- не ирония.
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