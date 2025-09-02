Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Иордания Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Радимов одним словом описал результаты «Динамо» при Карпине

Радимов одним словом описал результаты «Динамо» при Карпине

2 сентября, 17:46
3

Владислав Радимов поделился мнением о кризисе московского «Динамо».

– Руководство «Динамо» само пошло на эти меры. Но после семи туров результат у «Динамо» ужасный, не на это они рассчитывали, а теперь, когда две недели можно было бы поработать, Карпин уедет.

Понятно, что план какой-то оставит для работы, но одно дело – ты работаешь с помощником, а другое – с главным тренером.

– Не хватает Тюкавина и Гладышева?

– Не хватает, точно. И я сейчас посмотрел статистику матча с «Махачкалой»: когда игра не складывается, обычно меняют что-то заменами, да? Карпин из пяти сделал две всего, потому что мы видели, как молодежь со скамейки играет в Кубке.

То есть, я так понимаю, что скамейки у Валерия Георгиевича теперь нет. И он в этом убедился. И всем нам показал, что ее действительно нет.

При этом я согласен с Игорем Колывановым, который после матча сказал – а что футболисты-то сами? Проиграли 70% единоборств. Гол им забили, как в детско-юношеской школе…

Единственное, что впечатлило, это розовая форма вратаря, все. Просто пик моды на контрасте со всеми ужасами «Динамо».

Еще по теме:
Радимов объяснил, почему «Краснодар» стал сильнее в сравнении с прошлым сезоном 2
Радимов сказал, чей уход повлиял на ЦСКА в лучшую сторону 1
Радимов потребовал извинений от главы департамента судейства РФС Мажича 6
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Карпин Валерий Радимов Владислав
Рекомендуем
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1756826813
...м-да, аналитика от Радимова, даже не знаешь, на какой уровень её поставить...
Ответить
Интерес
1756829425
Розовая форма вратаря-это открытая форма протеста, намёк на розовый джемперок одного чешского тренера.
Ответить
Burtaze
1756829547
Скамейка у динамо есть, не надо попой тарахтеть, это тямки у Карпина нету
Ответить
Главные новости
«Спартак» покупает двух защитников, решение Зырянова по Педро и другие новости
00:42
Гаджиев хочет организовать бой Дзюбы со Смоловым
00:26
Форвард Иордании описал сборную России двумя словами
Вчера, 23:49
Зырянов принял конкретное решение по возможному уходу Педро из «Зенита»
Вчера, 23:32
3
ФотоВейналдум кардинально изменил внешность в Саудовской Аравии
Вчера, 23:02
1
Генич сорвал трансфер топ-игрока в «Спартак»
Вчера, 22:45
2
Карпин ответил, может ли 31-летний Джикия вернуться в состав сборной России
Вчера, 22:31
1
Губерниев прокомментировал слова президента УЕФА о бессмысленности бана российских команд
Вчера, 22:10
6
Раскрыты три трансферные цели «Торпедо»
Вчера, 22:00
ФотоТоп-20 клубов с самыми дорогими составами в мире после закрытия летнего ТО
Вчера, 21:50
Все новости
Все новости
ФотоСамая красивая ведущая «Матч ТВ» станет «Титаном»
00:05
1
Генич сорвал трансфер топ-игрока в «Спартак»
Вчера, 22:45
2
Карпин ответил, может ли 31-летний Джикия вернуться в состав сборной России
Вчера, 22:31
1
Губерниев прокомментировал слова президента УЕФА о бессмысленности бана российских команд
Вчера, 22:10
6
Карпин высказался о том, что «ПСЖ» не упомянул вызов Сафонова в сборную России
Вчера, 21:39
Вингер «Крыльев» Олейников отказал трем клубам РПЛ и ждет предложение из Москвы
Вчера, 21:09
Смолов объяснил, почему не поверил угрозам Кордобы покинуть «Краснодар»
Вчера, 20:46
2
Реакция Карпина на слова президента УЕФА о бессмысленности бана российских команд
Вчера, 20:34
Мостовой высказался о возможном уходе Жерсона из «Зенита» после двух месяцев в клубе
Вчера, 20:20
«Динамо» отдало в аренду нападающего
Вчера, 20:08
Глебов из ЦСКА раскрыл, в какой клуб мечтает перейти
Вчера, 19:45
7
Шнякин не видит «Спартак» в топ-3 РПЛ
Вчера, 19:30
14
Чеферин – об отмене допуска России U17: «Началась политическая истерия»
Вчера, 19:19
12
Морено дисквалифицировали в РПЛ, несмотря на увольнение из «Сочи»
Вчера, 19:10
1
«Локомотив» близок к продаже 5-миллионного легионера
Вчера, 19:00
1
Заявление Дуарте по случаю ухода из «Спартака»
Вчера, 18:50
15
Гончаренко прокомментировал удаление Кордобы в матче ЦСКА – «Краснодар»
Вчера, 18:35
7
Потенциальный новичок «Спартака» прилетел в Москву
Вчера, 18:18
7
Отец Глебова раскрыл, куда Кирилл мог перейти вместо ЦСКА
Вчера, 17:53
2
В «Зените» отреагировали на новость о предложении «Аль-Насра» по Жерсону
Вчера, 17:30
3
«Спартак» попрощался с Дуарте
Вчера, 17:00
8
Представитель Черчесова объяснил, почему тренер возглавил «Ахмат», несмотря на интерес московских клубов
Вчера, 16:51
Генич: «Зенит» – это не команда»
Вчера, 16:41
38
Смолов – о чемпионстве с «Краснодаром»: «Ну все, я российский футбол прошел»
Вчера, 16:16
1
Колосков оценил слова Чеферина о бессмысленности бана российских команд
Вчера, 16:08
1
Реакция Мостового на смену спортивного гражданства капитана «Зенита»
Вчера, 15:54
2
Слуцкий – о защитнике сборной России: «Средний игрок, не понимаю, чем он хорош»
Вчера, 15:40
1
Глушаков назвал условие для увольнения Станковича из «Спартака»
Вчера, 15:15
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 