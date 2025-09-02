Рахимов назвал главных претендентов на победу в РПЛ

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов не считает свою команду претендентом на чемпионство, несмотря на 5-очковое отставание от лидера после 7 туров РПЛ.
«Как оценю старт сезона? Отлично, нормально.
Небольшое отставание от первого места? А разве мы должны там быть? Хотеть можно всe что угодно, нужно соответствовать желаниям.
Потенциал на первое место есть у «Зенита», «Спартака», «Краснодара», ЦСКА, «Динамо», – сказал Рахимов.
- «Краснодар» лидирует в РПЛ с 16 очками в 7 турах.
- Далее идут ЦСКА (15), «Балтика» (15) и «Локомотив» (15).
- Замыкают топ-6 лиги «Зенит» (12) и «Спартак» (11).
