Рахимов назвал главных претендентов на победу в РПЛ

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов не считает свою команду претендентом на чемпионство, несмотря на 5-очковое отставание от лидера после 7 туров РПЛ.

«Как оценю старт сезона? Отлично, нормально.

Небольшое отставание от первого места? А разве мы должны там быть? Хотеть можно всe что угодно, нужно соответствовать желаниям.

Потенциал на первое место есть у «Зенита», «Спартака», «Краснодара», ЦСКА, «Динамо», – сказал Рахимов.