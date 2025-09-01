«Спартак» отказался от защитника «Спортинга»: известна причина

Джерри Сент-Джуст из «Спортинга» мог оказаться в «Спартаке» минувшим летом.

Посредники предлагали московскому клубу купить 28-летнего центрального защитника за 2,5-3 миллиона евро.

Сам голландец рассчитывал на зарплату в размере 2-3 миллионов евро.

«Спартак» отказался от игрока из-за его травматичности (84 пропущенных матча за 4 сезона).