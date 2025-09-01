Челестини прокомментировал судейство в матче ЦСКА – «Краснодар»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини ответил на вопросы о судействе в домашней игре 7-го тура РПЛ против «Краснодара».
- Матч обслуживал 32-летний Рафаэль Шафеев из Волгограда.
- Он удалил Джона Кордобу на 56-й минуте. Форвард махнул ногой и, возможно, зацепил Мойзеса.
- Также арбитр отменил по голу каждой из команд.
- «Краснодар» вдесятером удержал ничью 1:1.
– Это был интенсивный матч, было очень много стыков, борьбы других эпизодов – аннулированный гол, много штрафных.
Это нормально. Удаление Кордобы привело к тому, что у нас было больше контроля мяча и моментов.
– Не было ли тревожно, когда Жоао Виктор получил желтую карточку?
– Когда у центрального защитника желтая карточка и когда он играет против Кордобы, это всегда очень опасно. Но пришлось доверится Виктору. Он провел сегодня действительно хороший матч.
– Вы поняли почему не засчитали гол?
– Я не говорю о судьях и об их работе. Гол аннулирован – и точка.
Можем говорить о последнем действии в штрафной «Краснодара», там была чистейшая рука, но я стараюсь не затрагивать эту тему.
Также о ситуации с Кордобой мы можем говорить до бесконечности, но это не моя работа.