Гурцкая заявил о тренерской авантюре Челестини в игре с «Краснодаром»

Агент Тимур Гурцкая высказался о работе главного тренера ЦСКА Фабио Челестини в матче 18-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:3).

«Состав на «Краснодар» – тренерская авантюра от Фабио Челестини. Если бы она прошла, все говорили бы о гении.

Каким образом с Вильягрой, который вообще не держит мяч, не играет в пас, с Круговым, который вообще для этого не создан, он хотел держать мяч против «Краснодара»? У него играет лучший полузащитник страны – Дуглас Аугусто, и есть Сперцян, который в идеальной форме.

После гола Мойзеса «Краснодар» включился. По мне, был бы гений Челестини, если бы он сделал две замены на 25-й минуте: заменить Поповича на Мусаева и убрать Вильягру.

Вильягру с 15-й по 25-й минуту просто продавливали. Я не понимаю, куда смотрел Челестини. Было понятно, что «Краснодар» все равно сломает ЦСКА», – сказал Гурцкая.