Гурцкая заявил о тренерской авантюре Челестини в игре с «Краснодаром»

Агент Тимур Гурцкая высказался о работе главного тренера ЦСКА Фабио Челестини в матче 18-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:3).
«Состав на «Краснодар» – тренерская авантюра от Фабио Челестини. Если бы она прошла, все говорили бы о гении.
Каким образом с Вильягрой, который вообще не держит мяч, не играет в пас, с Круговым, который вообще для этого не создан, он хотел держать мяч против «Краснодара»? У него играет лучший полузащитник страны – Дуглас Аугусто, и есть Сперцян, который в идеальной форме.
После гола Мойзеса «Краснодар» включился. По мне, был бы гений Челестини, если бы он сделал две замены на 25-й минуте: заменить Поповича на Мусаева и убрать Вильягру.
Вильягру с 15-й по 25-й минуту просто продавливали. Я не понимаю, куда смотрел Челестини. Было понятно, что «Краснодар» все равно сломает ЦСКА», – сказал Гурцкая.
- Голы у «Краснодара» забили Джон Кордоба на 38-й минуте, Виктор Са на 51-й и Жоау Батчи на 70-й. У ЦСКА отличились Мойзес на 11-й и Матеус Алвес на 90+1-й.
- Красно-синие занимают 4-е место в РПЛ с 36 очками после 18 туров. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 4 очка.