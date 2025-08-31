Радимов предложил заменить судью матча ЦСКА – «Краснодар» во 2-м тайме

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодeжного футбола Владислав Радимов по ходу 2-го тайма матча 7-го тура РПЛ ЦСКА – «Краснодар» (1:1) высказался о работе главного арбитра встречи Рафаэля Шафеева.

«Вопрос такой : можно сейчас заменить судью Шафеева , во время второго тайма прям?🙈это ж каким надо быть персонажем , чтобы испортить такой праздник людям 😤😤» – написал Радимов.