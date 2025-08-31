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  • Радимов предложил заменить судью матча ЦСКА – «Краснодар» во 2-м тайме

Радимов предложил заменить судью матча ЦСКА – «Краснодар» во 2-м тайме

31 августа 2025, 20:47
4

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодeжного футбола Владислав Радимов по ходу 2-го тайма матча 7-го тура РПЛ ЦСКА – «Краснодар» (1:1) высказался о работе главного арбитра встречи Рафаэля Шафеева.

«Вопрос такой : можно сейчас заменить судью Шафеева , во время второго тайма прям?🙈это ж каким надо быть персонажем , чтобы испортить такой праздник людям 😤😤» – написал Радимов.

  • Шафеев на 56‑й минуте матча удалил нападающего «Краснодара» Джона Кордобу после стыка колумбийца с защитником ЦСКА Мойзесом.
  • В первом тайме Шафеев после просмотра ВАР отменил по голу каждой из команд.

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Источник: телеграм-канал Владислава Радимова
Россия. Премьер-лига Краснодар ЦСКА Радимов Владислав Шафеев Рафаэль
Комментарии (4)
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Чилим.
1756662631
Жалко, что для судей не существует карточек, как для игроков. Шафеев отгрёб бы красную ещё в первом тайме.
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Томик
1756663246
Ну а что вы хотели? Тащили команды, тащили, а тут они между собой встречаются. Тут то что делать? Вот в итоге и спорные ситуации, и судья странный.
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