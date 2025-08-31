Директор «Спартака» раскрыл клуб, который пытался летом купить Угальде

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев сообщил, что форвард Манфред Угальде летом мог уйти в «Фейеноорд».
«Летом по Угальде поступало предложение. Однако переговоры были прекращены, поскольку стороны не устроили условия контракта. Может ли он покинуть клуб следующим летом – не буду загадывать. Мы рассчитываем на него и надеемся, что в этом сезоне он покажет тот же уровень, что в прошлом, сможет забить еще больше.
Да, предложение было от «Фейенорда», – сказал Малышев.
- Угальде в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром сезона РПЛ.
- В этом сезоне у Манфреда 8 матчей без результативных действий.
- Угальде в «Спартаке» 1,5 года.
Источник: ТАСС