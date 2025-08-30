Агенты Жерсона прокомментировали новость о желании покинуть «Зенит»

Агентство Carlos Leite, представляющее интересы полузащитника «Зенита» Жерсона, отреагировало на информацию о недовольстве игрока пребыванием в России.
- Сообщалось, что бразилец чувствует себя изолированным.
- 28-летний футболист якобы сожалеет, что согласился на трансфер в РПЛ, и хочет вернуться на родину.
«Он только приехал. Как он может собираться назад? Это слухи», – заявили в агентстве.
- В июле Жерсон перешел из «Фламенго» в «Зенит» за 25 млн евро.
- Он провел 6 матчей (340 минут) без голевых действий.
Источник: «Евро-футбол»