Агенты Жерсона прокомментировали новость о желании покинуть «Зенит»

Агентство Carlos Leite, представляющее интересы полузащитника «Зенита» Жерсона, отреагировало на информацию о недовольстве игрока пребыванием в России.

Сообщалось, что бразилец чувствует себя изолированным.

28-летний футболист якобы сожалеет, что согласился на трансфер в РПЛ, и хочет вернуться на родину.

«Он только приехал. Как он может собираться назад? Это слухи», – заявили в агентстве.