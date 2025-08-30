Введите ваш ник на сайте
Агенты Жерсона прокомментировали новость о желании покинуть «Зенит»

Сегодня, 01:20

Агентство Carlos Leite, представляющее интересы полузащитника «Зенита» Жерсона, отреагировало на информацию о недовольстве игрока пребыванием в России.

  • Сообщалось, что бразилец чувствует себя изолированным.
  • 28-летний футболист якобы сожалеет, что согласился на трансфер в РПЛ, и хочет вернуться на родину.

«Он только приехал. Как он может собираться назад? Это слухи», – заявили в агентстве.

  • В июле Жерсон перешел из «Фламенго» в «Зенит» за 25 млн евро.
  • Он провел 6 матчей (340 минут) без голевых действий.

25-миллионный новичок «Зенита» несчастлив в России и думает об уходе 23
Жерсон четырьмя словами охарактеризовал футбол в РПЛ 6
Жерсон: «Анчелотти будет следить за всеми бразильцами «Зенита»
Источник: «Евро-футбол»
Россия. Премьер-лига Зенит Жерсон
СпецпроектНовый тест от «Бомбардира»: кто выигрывал чемпионаты в прошлом сезоне?
8
Сорванный трансфер «Спартака», увольнение Моуринью, итоговый состав сборной России, легионер несчастлив в «Зените» и другие новости
01:30
Агенты Жерсона прокомментировали новость о желании покинуть «Зенит»
01:20
Реакция Аршавина на выход «Кайрата» в общий этап Лиги чемпионов
01:10
Салах определил главного фаворита АПЛ – это не «Ливерпуль»
01:00
Модрич установил рекорд Серии А во втором матче подряд
00:36
Кисляк рассказал о влиянии Пьянича: «Открою завесу тайны»
00:24
3
Роналду двумя словами отреагировал на разгромную победу «Аль-Насра» в 1-м туре чемпионата
00:12
1
«Торино» снизил цену на Коко для «Спартака»
Вчера, 23:57
2
«Карабах» получит крупную сумму от президента Азербайджана за выход в общий этап ЛЧ
Вчера, 23:35
1
Экс-тренер «Спартака» посоветовал клубу вернуть Дзюбу
00:48
1
Кисляк рассказал о влиянии Пьянича: «Открою завесу тайны»
00:24
3
«Торино» снизил цену на Коко для «Спартака»
Вчера, 23:57
2
Радимов высказался о матче ЦСКА – «Краснодар»
Вчера, 23:23
Талалаев: «Мой тренерский штаб – один из лучших в России»
Вчера, 22:44
2
Глушаков оценил новичка «Спартака» Самошникова
Вчера, 22:33
2
Перрен раскрыл свое прозвище в «Краснодаре»: «Это прикольно!»
Вчера, 22:22
«Балтика» продлила контракт с французским легионером
Вчера, 21:49
25-миллионный новичок «Зенита» несчастлив в России и думает об уходе
Вчера, 21:39
23
Представитель Дзюбы прокомментировал слухи о конфликте с руководством «Акрона»
Вчера, 21:09
Адамов прояснил свое будущее в «Зените»
Вчера, 20:47
3
Мостовой: «Величайшие игроки прочитали 2-3 книги максимум, поверьте мне»
Вчера, 20:35
6
Агент заявил, что Гайч не вернется в ЦСКА
Вчера, 20:08
4
Колосков назвал игрока, чей вызов в сборную России его удивил
Вчера, 20:00
Жемалетдинов получил предложение от клуба РПЛ
Вчера, 19:50
Булыкин: «Спартаку» нужно активизироваться – хороший тренер освободился»
Вчера, 19:30
26
Экс-легионер «Локомотива»: «Деньги были основным стимулом при переходе»
Вчера, 19:10
4
Талалаев объяснил, почему часто ругается с журналистами
Вчера, 18:50
3
Еще один клуб РПЛ готовится к тренерской отставке
Вчера, 18:40
3
Итоговый состав молодежной сборной России на сентябрьские матчи
Вчера, 18:30
Фото«Крылья Советов» объявили о переходе Гайча из ЦСКА
Вчера, 18:18
3
Фото«Рубин» выкупил защитника «Зенита»
Вчера, 17:43
2
ЦСКА отдал нападающего в аренду клубу Первой лиги
Вчера, 17:31
Карпин ответил, как будет формировать состав сборной России на матчи с Иорданией и Катаром
Вчера, 17:17
7
«Ростов» уволит главного тренера: подробности
Вчера, 17:00
26
Журналист – о переходе защитника «Утрехта» в «Спартак»: «Ноль шансов»
Вчера, 16:42
5
«Зенит» ответил на предложение «Аль-Иттихада» по трансферу Педро
Вчера, 16:29
4
Алексей Миранчук может не сыграть с Иорданией: известна причина
Вчера, 16:00
1
