Агент Баринова отреагировал на новость об интересе ЦСКА

Павел Банатин, агент капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова, отрицает, что игрок может оказаться в ЦСКА.
Сообщалось, что главный тренер армейцев Фабио Челестини видит 28-летнего футболиста в желаемой тактической схеме с Матвеем Кисляков и Иваном Обляковым.
«Сплетни и слухи из телеграм-каналов», – так агент отреагировал на появившуюся информацию.
- Рыночная стоимость Баринова – 8 млн евро.
- Его контракт с клубом истекает через год.
- В этом сезоне хавбек сделал 3 ассиста в 8 матчах.
- Он также привлек внимание греческого АЕКа.
Источник: «Спорт-Экспресс»