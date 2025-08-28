Агент Баринова отреагировал на новость об интересе ЦСКА

Павел Банатин, агент капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова, отрицает, что игрок может оказаться в ЦСКА.

Сообщалось, что главный тренер армейцев Фабио Челестини видит 28-летнего футболиста в желаемой тактической схеме с Матвеем Кисляков и Иваном Обляковым.

«Сплетни и слухи из телеграм-каналов», – так агент отреагировал на появившуюся информацию.