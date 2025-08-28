Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Челестини попросил ЦСКА купить Баринова у «Локомотива»

Сегодня, 21:58

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов интересен ЦСКА.

Главный тренер армейцев Фабио Челестини видит 28-летнего футболиста в желаемой тактической схеме.

Баринов мог бы стать частью «треугольника острием вниз» вместе с Матвеем Кисляков и Иваном Обляковым.

«Но подписать Бару будет сложно. Для «Локо» это политический вопрос», – констатировал источник.

  • Рыночная стоимость Баринова – 8 млн евро.
  • Его контракт с клубом истекает через год.
  • В этом сезоне хавбек сделал 3 ассиста в 8 матчах.
  • Он также привлек внимание греческого АЕКа.

Еще по теме:
Канчельскис дал совет Баринову по поводу трансфера в Европу
«Локомотив» обещал отпустить Баринова в Европу: раскрыта сумма 8
Агент Баринова прояснил ситуацию с интересом АЕКа
Источник: телеграм-канал Андрея Панкова
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Баринов Дмитрий Челестини Фабио
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Челестини попросил ЦСКА купить Баринова у «Локомотива»
21:58
Фото«Байер» жестко потроллил «Манчестер Юнайтед»
21:48
Костромской «Спартак» отказался назначать Мостового
21:34
1
Кубок России. «Локомотив» победил «Акрон» без Дзюбы – 2:0
21:25
1
ВидеоРеакция игроков «Кайрата» на матч с «Реалом» в Лиге чемпионов
21:15
8
«Не суйте нос»: «Зенит» – о переговорах по продаже Педро
20:55
18
«Ньюкасл» заменит Исака форвардом за 90 миллионов
20:44
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2025/26
20:10
10
Команда из зоны вылета РПЛ отказалась от Смолова
20:00
1
Галактионов прокомментировал переход Пруцева из «Спартака» в «Локомотив»
19:45
Все новости
Все новости
«Не суйте нос»: «Зенит» – о переговорах по продаже Педро
20:55
17
Команда из зоны вылета РПЛ отказалась от Смолова
20:00
1
Галактионов прокомментировал переход Пруцева из «Спартака» в «Локомотив»
19:45
Бабаев ответил, прописаны ли отступные в контракте Кисляка с ЦСКА
19:19
«Зенит» назвал цену на Педро
18:56
13
В «Зените» подтвердили получение 35-миллионного предложения по бразильскому вингеру
18:18
1
Тимощук дал совет Глушенкову
18:06
2
В «Сочи» объяснили приступ Морено
17:47
1
Губернатор раскрыл размер ежегодного безвозмездного гранта для «Ростова»
17:35
1
Севикян близок к третьему возвращению в РПЛ
17:00
2
Лещенко разочарован результатами «Динамо» при Карпине
16:50
14
Сбежавший из России Норманн обжаловал решение CAS о выплате «Ростову» компенсации
16:29
1
Вингер «Зенита» согласился перейти в саудовский «Аль-Иттихад»
16:00
8
Жиго готов вернуться в «Спартак»: «С радостью»
15:40
12
Пруцев прокомментировал переход из «Спартака» в «Локомотив»
15:15
2
Червиченко сказал, чего не хватает Семаку
14:48
10
Заявление «Сочи» о состоянии здоровья Морено, перенесшего гипертонический криз
14:14
2
Пономарев недоволен словами Клаудиньо про Россию: «Пошли такие иностранцы в жопу»
13:46
11
Фото«Спартак» продлил контракт с Пруцевым
13:29
2
Фото«Локомотив» объявил о переходе Пруцева
13:24
Агент Батракова оценил предложение о трансфере из Саудовской Аравии
13:06
2
Агент оценил уровень Джона Джона, которым заинтересовался «Зенит»
12:38
Бабаев высказался о возможном трансфере Кисляка
12:29
3
Червиченко – об атаке «Спартака»: «Для меня сомнительны эти три карлика впереди»
12:21
8
Аршавин – о клубе РПЛ: «Это просто набранные игроки»
12:09
1
Медведев сказал, откажется ли «Зенит» от трансферов легионеров
11:53
6
Подробности предложения саудовского клуба по трансферу Батракова
11:43
4
Экс-судья ФИФА оценил проблему легковесных пенальти в РПЛ, поднятую Аршавиным
11:21
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 