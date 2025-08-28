Челестини попросил ЦСКА купить Баринова у «Локомотива»

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов интересен ЦСКА.

Главный тренер армейцев Фабио Челестини видит 28-летнего футболиста в желаемой тактической схеме.

Баринов мог бы стать частью «треугольника острием вниз» вместе с Матвеем Кисляков и Иваном Обляковым.

«Но подписать Бару будет сложно. Для «Локо» это политический вопрос», – констатировал источник.