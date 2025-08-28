Челестини попросил ЦСКА купить Баринова у «Локомотива»

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов интересен ЦСКА.
Главный тренер армейцев Фабио Челестини видит 28-летнего футболиста в желаемой тактической схеме.
Баринов мог бы стать частью «треугольника острием вниз» вместе с Матвеем Кисляков и Иваном Обляковым.
«Но подписать Бару будет сложно. Для «Локо» это политический вопрос», – констатировал источник.
- Рыночная стоимость Баринова – 8 млн евро.
- Его контракт с клубом истекает через год.
- В этом сезоне хавбек сделал 3 ассиста в 8 матчах.
- Он также привлек внимание греческого АЕКа.
Источник: телеграм-канал Андрея Панкова