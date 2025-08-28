Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Аршавин назвал «левейшими» половину пенальти за игру рукой в РПЛ

Аршавин назвал «левейшими» половину пенальти за игру рукой в РПЛ

Сегодня, 08:10
17

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин обратился к руководителю Департамента судейства РФС Милораду Мажичу из-за назначений 11-метровых в играх РПЛ и FONBET Кубка России.

«Мне бы хотелось на английском почитать вот эти трактовки, которые нам перевели. Мы сейчас не много европейских чемпионатов видим, но я что‑то не замечал, чтобы там так много ставили пенальти за игру рукой, сколько у нас назначили за семь туров.

Сейчас все угловые и штрафные сводятся не к тому, чтобы забить гол, а чтобы навесить на голову своему или чужому, и чтобы он после этого целился не в ворота, а в сторону руки. Как показал матч ЦСКА – «Акрон» – можно в пол бить, случайно мяч попадет в руку – и они уверенно назначат пенальти.

Поэтому хотелось бы обратиться к Милораду Мажичу. Ему действительно нравится чемпионат по попади в руку? Половина пенальти за игру рукой – левейшие пенальти. В суть игры в футбол – они вообще не ложатся», – сказал Аршавин.

  • В матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России «Балтика» – ЦСКА в ворота хозяев было назначено два пенальти – их реализовал Иван Обляков. Аршавин усомнился в справедливости назначения 11-метрового на 89‑й минуте.
  • В матче 6-го тура РПЛ ЦСКА – «Акрон» (3:1) Обляков на 60-й минуте реализовал пенальти, назначенный за игру рукой в своей штрафной защитником гостей Маратом Бокоевым.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок ЦСКА Балтика Аршавин Андрей Мажич Милорад
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Skull_Boy
1756358110
Задай этот вопрос Дюкову, а тот Миллеру, который как раз и привел Мажича и если бы не пенальти, то блохастые были в районе 14-16 местах, ЗПРФ
Ответить
WE ARE FOR PETER
1756358775
У Спартака пенальти левее не бывает
Ответить
АЛЕКС 58
1756359687
А чипсоед не помнит благодаря какому пенальти блохастые отскочили в игре с ЦСКА? Чья бы корова мычала,а тебе лучше помолчать
Ответить
алдан2014
1756362239
Маленькие футбольные хитрости,как говорил мэтр Маслаченко. Есть правило,играть рукой нельзя. Другое дело ,что наши судьи на свое усмотрение ставят пенальти. Единых трактовок ,как не было ,так и нет. Значит есть простор для фантазии и нужных решений. Андрей в чем то прав в своей позиции. Но он лучше бы просмотрел пенальти назначенные в пользу Зенита в начавшемся чемпионате. Они многие на тоненького. В пользу сами знаем кого, двухлетнего юбиляра
Ответить
нейтральныйкакникто
1756363646
Пенальти за игру рукой , это конечно тема ещё та! Но можно поднять и вопрос и артистично игривистом мастерстве падания в штрафной , так сказать ДЕЛЬФИНАРИИ!Некоторые , наверное на тренировках отрабатывают это мастерство до автоматизма!!!
Ответить
...уефан
1756366324
...превратили, цуко, футбол в волейбол!...
Ответить
biber.ru
1756366861
Раньше было меньше трактовок и балаболов, а судьи беспределили всегда. Так что кушаем, что подают, кто-то сытый будет, кто-то голодный.
Ответить
VVM1964
1756369107
Трудно не согласиться !...
Ответить
Каратель помойников
1756370339
Андрюшка,голова два ушка,если левых пеналец не будет,то как зинку тащить? У водителя вся надежда на левак.латиночки забили,а россиянам не дают играть.зинка так столетний юбилей что лет откладывать будет)
Ответить
