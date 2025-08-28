Аршавин назвал «левейшими» половину пенальти за игру рукой в РПЛ

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин обратился к руководителю Департамента судейства РФС Милораду Мажичу из-за назначений 11-метровых в играх РПЛ и FONBET Кубка России.
«Мне бы хотелось на английском почитать вот эти трактовки, которые нам перевели. Мы сейчас не много европейских чемпионатов видим, но я что‑то не замечал, чтобы там так много ставили пенальти за игру рукой, сколько у нас назначили за семь туров.
Сейчас все угловые и штрафные сводятся не к тому, чтобы забить гол, а чтобы навесить на голову своему или чужому, и чтобы он после этого целился не в ворота, а в сторону руки. Как показал матч ЦСКА – «Акрон» – можно в пол бить, случайно мяч попадет в руку – и они уверенно назначат пенальти.
Поэтому хотелось бы обратиться к Милораду Мажичу. Ему действительно нравится чемпионат по попади в руку? Половина пенальти за игру рукой – левейшие пенальти. В суть игры в футбол – они вообще не ложатся», – сказал Аршавин.
- В матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России «Балтика» – ЦСКА в ворота хозяев было назначено два пенальти – их реализовал Иван Обляков. Аршавин усомнился в справедливости назначения 11-метрового на 89‑й минуте.
- В матче 6-го тура РПЛ ЦСКА – «Акрон» (3:1) Обляков на 60-й минуте реализовал пенальти, назначенный за игру рукой в своей штрафной защитником гостей Маратом Бокоевым.