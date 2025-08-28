Аршавин назвал «левейшими» половину пенальти за игру рукой в РПЛ

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин обратился к руководителю Департамента судейства РФС Милораду Мажичу из-за назначений 11-метровых в играх РПЛ и FONBET Кубка России.

«Мне бы хотелось на английском почитать вот эти трактовки, которые нам перевели. Мы сейчас не много европейских чемпионатов видим, но я что‑то не замечал, чтобы там так много ставили пенальти за игру рукой, сколько у нас назначили за семь туров.

Сейчас все угловые и штрафные сводятся не к тому, чтобы забить гол, а чтобы навесить на голову своему или чужому, и чтобы он после этого целился не в ворота, а в сторону руки. Как показал матч ЦСКА – «Акрон» – можно в пол бить, случайно мяч попадет в руку – и они уверенно назначат пенальти.

Поэтому хотелось бы обратиться к Милораду Мажичу. Ему действительно нравится чемпионат по попади в руку? Половина пенальти за игру рукой – левейшие пенальти. В суть игры в футбол – они вообще не ложатся», – сказал Аршавин.