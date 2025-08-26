Реакция «Зенита» на потерю Дугласом Сантосом статуса нелегионера

«Зенит» прокомментировал решение Дугласа Сантоса выступать за сборную Бразилии, а не России.

31-летний Дуглас Сантос был вызван в сборную Бразилии на матчи отбора ЧМ-2026. Команда сыграет дома с Чили 4 сентября и в гостях с Боливией 9 сентября.

Дуглас Сантос также однажды был включен в расширенный список игроков сборной России.

Игрок в России с 2019 года.

«Клуб только поддержит своего игрока в любом его решении, это его личное право выбирать: наш капитан никогда не скрывал, что выйти на футбольное поле в футболке его родной страны – это главная спортивная мечта в жизни. Конечно, мы рады за Дугласа Сантоса и за других игроков команды, кто вызывается в свои национальные команды.

Очевидно, это демонстрирует силу нашего чемпионата, когда сразу два игрока вызваны в национальную сборную Бразилии – у молодых российских игроков есть возможность играть и конкурировать с футболистами мирового класса.

Тот факт, что Дуглас теперь будет считаться легионером, принимаем как данность, повторимся, мы рассматривали такой сценарий развития его карьеры и были к этому готовы – рады, что футболисты в нашей команде развиваются и у них будет возможность сыграть на самом высоком уровне», – сказали в пресс-службе «Зенита».