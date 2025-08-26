Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Реакция «Зенита» на потерю Дугласом Сантосом статуса нелегионера

Реакция «Зенита» на потерю Дугласом Сантосом статуса нелегионера

Сегодня, 21:48
1

«Зенит» прокомментировал решение Дугласа Сантоса выступать за сборную Бразилии, а не России.

  • 31-летний Дуглас Сантос был вызван в сборную Бразилии на матчи отбора ЧМ-2026. Команда сыграет дома с Чили 4 сентября и в гостях с Боливией 9 сентября.
  • Дуглас Сантос также однажды был включен в расширенный список игроков сборной России.
  • Игрок в России с 2019 года.

«Клуб только поддержит своего игрока в любом его решении, это его личное право выбирать: наш капитан никогда не скрывал, что выйти на футбольное поле в футболке его родной страны – это главная спортивная мечта в жизни. Конечно, мы рады за Дугласа Сантоса и за других игроков команды, кто вызывается в свои национальные команды.

Очевидно, это демонстрирует силу нашего чемпионата, когда сразу два игрока вызваны в национальную сборную Бразилии – у молодых российских игроков есть возможность играть и конкурировать с футболистами мирового класса.

Тот факт, что Дуглас теперь будет считаться легионером, принимаем как данность, повторимся, мы рассматривали такой сценарий развития его карьеры и были к этому готовы – рады, что футболисты в нашей команде развиваются и у них будет возможность сыграть на самом высоком уровне», – сказали в пресс-службе «Зенита».

Еще по теме:
Дуглас Сантос сделал окончательный выбор между сборными России и Бразилии 21
Юрист объяснил, в каком случае Дуглас Сантос снова станет легионером в РПЛ 17
Медведев тремя словами прокомментировал вызов Дугласа Сантоса из «Зенита» в сборную Бразилии 9
Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Бразилия Россия Дуглас Сантос
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Max-Min-vkontakte
1756234799
и что, зря паспорт дали? Шеф, всё пропало (с)
Ответить
Главные новости
Бубнов прокомментировал предложение Талалаева насчет лечения
22:15
Реакция «Зенита» на потерю Дугласом Сантосом статуса нелегионера
21:48
1
Видео«Спартак» забил «Пари НН» после аута Самошникова
21:22
«Спартак» получил конкретное предложение по Дуарте
21:07
Семак прокомментировал 5:3 против «Оренбурга»
20:58
3
Кубок России. «Оренбург» и «Зенит» устроили голевое пиршество (3:5), у Глушенкова дубль
20:29
18
Определился новый клуб Ивана Игнатьева в РПЛ
20:12
«Локомотив» избавился от бразильского легионера
19:30
2
Бубнов определил, кто сильнее как тренер – Станкович или Талалаев
19:20
10
ФотоГлушенков вновь не стал праздновать гол за «Зенит»
19:14
14
Все новости
Все новости
Тренер «Пари НН» из зоны вылета пожаловался на «диванных критиков»: «За столом все Гвардиолы»
20:39
3
Определился новый клуб Ивана Игнатьева в РПЛ
20:12
Стало известно, кто будет платить зарплату Пруцеву во время аренды в «Локо»
19:47
«Локомотив» избавился от бразильского легионера
19:30
2
Бубнов определил, кто сильнее как тренер – Станкович или Талалаев
19:20
10
У Генича есть вопросы к игроку «Динамо»: «Че-то растрынделся»
19:07
2
Реакция Бубнова на слова Талалаева, который призвал отправить эксперта на лечение
18:41
14
«Спартак» продлит контракт с Пруцевым и отправит его в другой клуб РПЛ
18:29
8
Дуглас Сантос сделал окончательный выбор между сборными России и Бразилии
17:45
21
«Спартаку» грозят проблемы из-за отказа от Куэсты
17:22
20
Парфенов рассказал, когда последний раз был в родной Одессе
17:11
3
ВидеоОпубликовано видео, как Радимова избили прямо на поле
17:02
7
Гайич обматерил партнеров по ЦСКА
16:46
3
ФотоСимволическая сборная 6-го тура РПЛ по версии Радимова
16:30
2
Дзюба боится возвращения России в еврокубки: «Нас там вынесут»
16:14
4
Мостовой остро отреагировал на решение «Пари НН» не брать его на работу
16:08
3
«Пари НН» – о желании Мостового возглавить клуб: «Пусть начнет с команд поменьше»
15:53
1
В «Акроне» объяснили отказ от Смолова
15:45
2
Будущий соперник России проиграл дома Ливану
15:40
В «Пари НН» прокомментировали ситуацию, что команда стала «бомжом»
15:26
7
«Динамо» открывает школу в Буркина-Фасо
15:18
3
КДК не сможет наказать губернатора Федорищева за попытку ворваться в судейскую
14:57
2
Дзюба назвал тренера, который приведет «Спартак» к трофею
14:45
8
Червиченко – о словах Дзюбы про «Спартак»: «Если это не шутка, то просто помутнение рассудка»
14:27
6
Юрист объяснил, в каком случае Дуглас Сантос снова станет легионером в РПЛ
14:19
17
В «Ростове» определелись с будущим главного тренера
14:13
1
Экс-хавбек «Зенита»: «Глушенкова незаслуженно посадили на лавку»
13:58
4
Медведев тремя словами прокомментировал вызов Дугласа Сантоса из «Зенита» в сборную Бразилии
13:40
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 