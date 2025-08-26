Дуглас Сантос сделал окончательный выбор между сборными России и Бразилии

Латераль «Зенита» Дуглас Сантос не будет выступать за сборную России.

Футболист сделал выбор в пользу сборной Бразилии, куда он получил вызов.

«Принял ли Дуглас приглашение сборной Бразилии? Конечно! Почему нет? Любой футболист мира принял бы его», – сказал технический директор агентства TFM Agency Тиаго Фрейтас.