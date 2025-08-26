Дуглас Сантос сделал окончательный выбор между сборными России и Бразилии

Латераль «Зенита» Дуглас Сантос не будет выступать за сборную России.
Футболист сделал выбор в пользу сборной Бразилии, куда он получил вызов.
«Принял ли Дуглас приглашение сборной Бразилии? Конечно! Почему нет? Любой футболист мира принял бы его», – сказал технический директор агентства TFM Agency Тиаго Фрейтас.
- 31-летний Дуглас Сантос был вызван в сборную Бразилии на матчи отбора ЧМ-2026. Команда сыграет дома с Чили 4 сентября и в гостях с Боливией 9 сентября.
- Дуглас Сантос также однажды был включен в расширенный список игроков сборной России.
- Игрок в России с 2019 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»