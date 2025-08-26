Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Дуглас Сантос сделал окончательный выбор между сборными России и Бразилии

Дуглас Сантос сделал окончательный выбор между сборными России и Бразилии

Сегодня, 17:45
21

Латераль «Зенита» Дуглас Сантос не будет выступать за сборную России.

Футболист сделал выбор в пользу сборной Бразилии, куда он получил вызов.

«Принял ли Дуглас приглашение сборной Бразилии? Конечно! Почему нет? Любой футболист мира принял бы его», – сказал технический директор агентства TFM Agency Тиаго Фрейтас.

  • 31-летний Дуглас Сантос был вызван в сборную Бразилии на матчи отбора ЧМ-2026. Команда сыграет дома с Чили 4 сентября и в гостях с Боливией 9 сентября.
  • Дуглас Сантос также однажды был включен в расширенный список игроков сборной России.
  • Игрок в России с 2019 года.

Еще по теме:
Реакция «Зенита» на потерю Дугласом Сантосом статуса нелегионера 1
Юрист объяснил, в каком случае Дуглас Сантос снова станет легионером в РПЛ 17
Медведев тремя словами прокомментировал вызов Дугласа Сантоса из «Зенита» в сборную Бразилии 9
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Россия Бразилия Дуглас Сантос
Комментарии (21)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Cleaner
1756222451
У России есть сборная??? Сборная, которая НИГДЕ НЕ ИГРАЕТ, это не сборная. Тем более там ВАЛЕРА!!!...(((
Ответить
Литейный 4 (returned)
1756223562
Это правильное решение. Капитан Зенита не темнит. Гыгыгы
Ответить
АЛЕКС 58
1756226136
И зачем нам такие патриоты в России,лимит обходить?
Ответить
Dr Metal
1756226181
ну тогда плюс один легионер будет
Ответить
anatolich72
1756227623
Решение правильное, но это опускает зенит на самое дно с фиктивный покупкой паспортов бразилам.
Ответить
NewLife
1756227772
Хотел бы спросить у помойных деятелей, почему ему дали российское гражданство, в чем его патриотизм. ЗПРФ !
Ответить
subbotaspartak
1756228768
-1...
Ответить
Toomans
1756229753
Удачи капитану в сборной его Родины. Для них, бразильцев, это очень важно. Viva a pátria do futebol!
Ответить
BRO_football
1756230390
Отнять бы у Сантоса статус легионера за такой поступок, чтоб Зениту жизнь мёдом не казалась.
Ответить
4ekucT911
1756230882
ну что, обтекаете? ой, да он нужен для сборной россии, при чем тут зенит))))) пздц ржу, днище
Ответить
Главные новости
Бубнов прокомментировал предложение Талалаева насчет лечения
22:15
Реакция «Зенита» на потерю Дугласом Сантосом статуса нелегионера
21:48
1
Видео«Спартак» забил «Пари НН» после аута Самошникова
21:22
«Спартак» получил конкретное предложение по Дуарте
21:07
Семак прокомментировал 5:3 против «Оренбурга»
20:58
2
Кубок России. «Оренбург» и «Зенит» устроили голевое пиршество (3:5), у Глушенкова дубль
20:29
18
Определился новый клуб Ивана Игнатьева в РПЛ
20:12
«Локомотив» избавился от бразильского легионера
19:30
2
Бубнов определил, кто сильнее как тренер – Станкович или Талалаев
19:20
10
ФотоГлушенков вновь не стал праздновать гол за «Зенит»
19:14
14
Все новости
Все новости
Тренер «Пари НН» из зоны вылета пожаловался на «диванных критиков»: «За столом все Гвардиолы»
20:39
3
Определился новый клуб Ивана Игнатьева в РПЛ
20:12
Стало известно, кто будет платить зарплату Пруцеву во время аренды в «Локо»
19:47
«Локомотив» избавился от бразильского легионера
19:30
2
Бубнов определил, кто сильнее как тренер – Станкович или Талалаев
19:20
10
У Генича есть вопросы к игроку «Динамо»: «Че-то растрынделся»
19:07
2
Реакция Бубнова на слова Талалаева, который призвал отправить эксперта на лечение
18:41
14
«Спартак» продлит контракт с Пруцевым и отправит его в другой клуб РПЛ
18:29
8
Дуглас Сантос сделал окончательный выбор между сборными России и Бразилии
17:45
21
«Спартаку» грозят проблемы из-за отказа от Куэсты
17:22
20
Парфенов рассказал, когда последний раз был в родной Одессе
17:11
3
ВидеоОпубликовано видео, как Радимова избили прямо на поле
17:02
7
Гайич обматерил партнеров по ЦСКА
16:46
3
ФотоСимволическая сборная 6-го тура РПЛ по версии Радимова
16:30
2
Дзюба боится возвращения России в еврокубки: «Нас там вынесут»
16:14
4
Мостовой остро отреагировал на решение «Пари НН» не брать его на работу
16:08
3
«Пари НН» – о желании Мостового возглавить клуб: «Пусть начнет с команд поменьше»
15:53
1
В «Акроне» объяснили отказ от Смолова
15:45
2
Будущий соперник России проиграл дома Ливану
15:40
В «Пари НН» прокомментировали ситуацию, что команда стала «бомжом»
15:26
7
«Динамо» открывает школу в Буркина-Фасо
15:18
3
КДК не сможет наказать губернатора Федорищева за попытку ворваться в судейскую
14:57
2
Дзюба назвал тренера, который приведет «Спартак» к трофею
14:45
8
Червиченко – о словах Дзюбы про «Спартак»: «Если это не шутка, то просто помутнение рассудка»
14:27
6
Юрист объяснил, в каком случае Дуглас Сантос снова станет легионером в РПЛ
14:19
17
В «Ростове» определелись с будущим главного тренера
14:13
1
Экс-хавбек «Зенита»: «Глушенкова незаслуженно посадили на лавку»
13:58
4
Медведев тремя словами прокомментировал вызов Дугласа Сантоса из «Зенита» в сборную Бразилии
13:40
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 