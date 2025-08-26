У Генича есть вопросы к игроку «Динамо»: «Че-то растрынделся»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич призвал «Динамо» искать вратаря.

«Есть ощущение, что «Динамо» нужен вратарь. Казалось, что они закрыли эту позицию Андреем Луневым, но он че-то растрынделся. Начал говорить, что он против совмещения Валерия Карпина.

Такие вещи надо оставлять внутри. Потом про медиа он говорил.

К Луневу есть вопросы как к вратарю, разыгрывающему мяч. К игре на линии нет вопросов», – сказал Генич.