Экс-игрок ЦСКА назвал смелыми решения Семака по составу в матче с «Динамо» из Махачкалы

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о работе главного тренера «Зенита» Сергея Семака после матча с «Динамо Мх» (4:0) в 6-м туре РПЛ.

«Рано сейчас говорить о том, кто станет или не станет чемпионом. Две‑три игры – и таблица меняется до неузнаваемости. Наш чемпионат тем и интересен, что лидеры постоянно меняются. Не надо принижать наш чемпионат: он хорошего уровня.

Семака следует, прежде всего, похвалить за смелые решения по составу. Он не побоялся посадить в запас Жерсона, который еще не набрал нужных кондиций. Он также посадил в запас Глушенкова, но выпустил на замену во втором тайме, и тот результативно сыграл. Семак умело контролирует команду, – сказал Гришин.