  Главная
  Новости
  • Экс-игрок ЦСКА назвал смелыми решения Семака по составу в матче с «Динамо» из Махачкалы

Экс-игрок ЦСКА назвал смелыми решения Семака по составу в матче с «Динамо» из Махачкалы

Сегодня, 10:18
1

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о работе главного тренера «Зенита» Сергея Семака после матча с «Динамо Мх» (4:0) в 6-м туре РПЛ.

«Рано сейчас говорить о том, кто станет или не станет чемпионом. Две‑три игры – и таблица меняется до неузнаваемости. Наш чемпионат тем и интересен, что лидеры постоянно меняются. Не надо принижать наш чемпионат: он хорошего уровня.

Семака следует, прежде всего, похвалить за смелые решения по составу. Он не побоялся посадить в запас Жерсона, который еще не набрал нужных кондиций. Он также посадил в запас Глушенкова, но выпустил на замену во втором тайме, и тот результативно сыграл. Семак умело контролирует команду, – сказал Гришин.

  • Нападающий «Зенита» Максим Глушенков вышел на замену на 68‑й минуте, забил 1 гол, сделал 1 ассист.
  • Полузащитник петербуржцев Жерсон вышел на замену на 86-й минуте.

Еще по теме:
«Зенит» отказался продавать Дугласа Сантоса 9
Жерсон четырьмя словами охарактеризовал футбол в РПЛ 2
Губерниев – о бывшем легионере «Зенита»: «Для таких людей Россия-матушка как дойная корова» 18
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Зенит Гришин Александр Семак Сергей
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Plyash
1756194386
Какой смелый Семак , похимичить с Махачкалой . А с клубом помастеровитей отважится ?
Ответить
