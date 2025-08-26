Экс-игрок ЦСКА назвал смелыми решения Семака по составу в матче с «Динамо» из Махачкалы

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о работе главного тренера «Зенита» Сергея Семака после матча с «Динамо Мх» (4:0) в 6-м туре РПЛ.
«Рано сейчас говорить о том, кто станет или не станет чемпионом. Две‑три игры – и таблица меняется до неузнаваемости. Наш чемпионат тем и интересен, что лидеры постоянно меняются. Не надо принижать наш чемпионат: он хорошего уровня.
Семака следует, прежде всего, похвалить за смелые решения по составу. Он не побоялся посадить в запас Жерсона, который еще не набрал нужных кондиций. Он также посадил в запас Глушенкова, но выпустил на замену во втором тайме, и тот результативно сыграл. Семак умело контролирует команду, – сказал Гришин.
- Нападающий «Зенита» Максим Глушенков вышел на замену на 68‑й минуте, забил 1 гол, сделал 1 ассист.
- Полузащитник петербуржцев Жерсон вышел на замену на 86-й минуте.
Источник: «Матч ТВ»