«Зенит» отказался продавать Дугласа Сантоса

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос интересен ряду бразильских клубов, в том числе «Атлетико Минейро». За эту команду он выступал до отъезда в Европу в 2016 году.

«Зенит» отказался продавать футболиста этим летом. Кроме того, сам игрок в данный момент не стремится к возвращению в Бразилию, а хотел бы выступать за границей подольше.

31-летний Дуглас Сантос был вызван в сборную Бразилии на матчи отбора ЧМ-2026 в сентябре.