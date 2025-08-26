«Зенит» отказался продавать Дугласа Сантоса

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос интересен ряду бразильских клубов, в том числе «Атлетико Минейро». За эту команду он выступал до отъезда в Европу в 2016 году.
«Зенит» отказался продавать футболиста этим летом. Кроме того, сам игрок в данный момент не стремится к возвращению в Бразилию, а хотел бы выступать за границей подольше.
31-летний Дуглас Сантос был вызван в сборную Бразилии на матчи отбора ЧМ-2026 в сентябре.
- Его контракт с «Зенитом» действует до середины 2027 года.
- Защитник выступает за клуб из Санкт-Петербурга с 2019 года. У него есть гражданство РФ. Дуглас Сантос также однажды попадал в расширенный список игроков сборной России.
- Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 9 миллионов евро.
Источник: Goal