«Спартаку» предложили «идеального» тренера: «Он будет одним из самых крутых в мире»

Энди Бара, представитель главного тренера «Целе» Альберта Риеры, воодушевлен интересом «Спартака» к испанскому специалисту.

«Если Риера возглавит «Спартак», это будет идеально. Альберт будет одним из самых крутых тренеров в мире в ближайшие годы.

У него опыт игры в больших клубах – «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Мальорка», «Бордо», «Галатасарай», «Олимпиакос». Он знает много языков, может работать с футболистами разных национальностей. Он учился у большого тренера – у Фатиха Терима.

Риера сделал чемпионом «Олимпию» из Любляны. С «Целе» у него была классная игра против «Фиорентины» в гостях. Тогда у команды Альберта было владение мячом в 63%.

Он станет большим тренером: это не только мое мнение, но и тех, кто понимает футбол. Вопрос времени, когда Риера возглавит большой клуб«, – сказал агент.