  «Спартаку» предложили «идеального» тренера: «Он будет одним из самых крутых в мире»

«Спартаку» предложили «идеального» тренера: «Он будет одним из самых крутых в мире»

Сегодня, 14:28
16

Энди Бара, представитель главного тренера «Целе» Альберта Риеры, воодушевлен интересом «Спартака» к испанскому специалисту.

«Если Риера возглавит «Спартак», это будет идеально. Альберт будет одним из самых крутых тренеров в мире в ближайшие годы.

У него опыт игры в больших клубах – «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Мальорка», «Бордо», «Галатасарай», «Олимпиакос». Он знает много языков, может работать с футболистами разных национальностей. Он учился у большого тренера – у Фатиха Терима.

Риера сделал чемпионом «Олимпию» из Любляны. С «Целе» у него была классная игра против «Фиорентины» в гостях. Тогда у команды Альберта было владение мячом в 63%.

Он станет большим тренером: это не только мое мнение, но и тех, кто понимает футбол. Вопрос времени, когда Риера возглавит большой клуб«, – сказал агент.

Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Словения. Первая Лига Целе Спартак Риера Альберт
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Artemka444
1756123899
Что за бред
Ответить
subbotaspartak
1756125584
Пронеси господи...
Ответить
NewLife
1756125656
Бомбардир, прекратите. наконец, распространять гнилую инфу от букмекеров(
Ответить
алдан2014
1756128128
Идеальный...ну ну. Агенты те ещё сказочники
Ответить
...уефан
1756129013
..."Он, конечно вор авторитетный, но зачем же так? При нас!"(с)/адаптация/...
Ответить
БАЗАРА НЕТ
1756130318
Круче вашего вандала клоуна нет))
Ответить
Цугундeр
1756130901
)) Не бит, не крашен, без пробега по Азии. Надо брать.)
Ответить
СильныйМозг
1756131329
Знает много языков. Значит, если возглавит спартак, ну а затем его, конечно же, его уволят, напишет книгу "Позор на всех языках"!!! :)))
Ответить
Cleaner
1756131487
Какая связь БОЛЬШОГО клуба и Спартака??? Ну РЖУ ни могу!!!...)))
Ответить
Литейный 4 (returned)
1756133444
Ну если он топ в Целе, то срамтак в пердиве ему по силам тренировать. Гыгыгы
Ответить
Главные новости
«Зенит» объявил об уходе Ренана в бразильский клуб
18:26
«Спартак» отказал «Интернасьоналу» в обмене защитниками
18:09
4
Ташуев призвал клуб РПЛ уволить тренера: «Как будто небожитель какой-то!»
17:59
1
Алвес из ЦСКА ответил, что сложнее – выиграть РПЛ или выучить русский язык
17:28
2
«Спартак» хочет купить футболиста «Ромы»
16:47
8
Француз Бардели ответил на предложение ЦСКА
16:32
1
Карпин сказал, почему Миранчук не заиграл в «Сьоне»
15:45
1
Стало известно, почему «Спартак» не отпустил Пруцева в «Локомотив»
15:30
9
«Локомотив» начал переговоры с английским клубом о 6-миллионном трансфере
14:56
1
В «Сосьедаде» объяснили неучастие Захаряна в матче с «Эспаньолом»
14:38
2
Все новости
Все новости
Селюк отреагировал на резонансное обращение Дзюбы к руководству «Акрона»
18:16
Заявление «Матч ТВ» о показе осенних матчей сборной России
17:43
2
Игрок «Зенита»: «Я провел больше всех матчей в мире за последние 6-12 месяцев»
17:17
2
Француз Бардели ответил на предложение ЦСКА
16:32
1
Защитник «Ростова» Мелехин назвал главных претендентов на чемпионство в РПЛ
15:57
2
Карпин сказал, почему Миранчук не заиграл в «Сьоне»
15:45
1
Стало известно, почему «Спартак» не отпустил Пруцева в «Локомотив»
15:30
8
«Акрон» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с ЦСКА
15:15
2
«Локомотив» начал переговоры с английским клубом о 6-миллионном трансфере
14:56
1
«Спартаку» предложили «идеального» тренера: «Он будет одним из самых крутых в мире»
14:28
16
Махачкалинское «Динамо» отказалось от экс-защитника «Спартака»
13:50
3
Губерниев предложил Дзюбе купить «Акрон», чтобы решить вопрос с трансферами
13:28
1
Мор высказался о стабилизации схемы игры «Спартака» Станковичем
13:18
1
Олусегун заявил, что не перешел в «Ахмат» по религиозным соображениям
13:12
1
Дзюба – о «Спартаке»: «Если бы хотели на что-то претендовать, взяли бы меня»
12:46
20
В ЦСКА сказали, будут ли делать новые приобретения до закрытия трансферного окна
12:34
1
Смородская сказала, нужно ли Глушенкову переходить в «Локомотив»
12:26
2
Кордоба поговорил со Сперцяном на тему возможного трансфера
12:00
Талалаев – о штрафе за неприличный жест: «Локомотив» перечитал Достоевского «Униженные и оскорбленные»
11:43
4
В «Акроне» после слов Дзюбы сказали, сколько игроков пополнит команду
11:31
1
Ташуев – об игре «Краснодара»: «Ничего особенного нет, разгромы – не их заслуга, а оплошности соперников»
11:16
2
Миранчук допустил, что больше не будет играть за границей
10:47
4
Сперцян: «У меня нет страха, что не получится попробовать себя в Европе»
10:36
2
В ЦСКА рассказали о ситуации с трансфером Белтрана
10:30
4
Кордоба отреагировал на критику в свой адрес
10:18
2
«Марсель» не станет покупать вингера «Спартака»
10:05
7
Реакция гендиректора «Акрона» на обращение Дзюбы
09:45
1
Игрок «Локомотива» может перейти в «Крылья Советов»
09:31
1
Все новости
